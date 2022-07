L'autorité de régulation britannique juge une chaîne TV musulmane coupable de "discours de haine antisémite"

L’Ofcom a jugé que la chaîne Ahlebait a diffusé un contenu antisémite lors d'une émission en 2021

L'autorité de régulation des télécommunications au Royaume-Uni Ofcom a statué que la chaîne de télévision musulmane chiite Ahlebait était coupable de "discours de haine antisémite" en réponse aux plaintes reçues par le Community Security Trust, l’organisme en charge de la sécurité de la communauté juive britannique.

L'Ofcom a déclaré que la chaîne avait diffusé des contenus qui "équivalaient à un discours de haine antisémite" et qui étaient "abusifs et désobligeants à l'égard des personnes juives", a rapporté mercredi le site britannique Jewish News.

L’autorité a examiné les plaintes déposées concernant une émission diffusée en direct en mars 2021. Au cours d'une discussion sur "l'argent et le pouvoir", l'un des invités a évoqué les Juifs, en disant : "Leur antisémitisme vient de leurs actions d'appauvrissement des gens. Ils répondent ensuite et ils appellent cela de l'antisémitisme, mais nous savons que c'est parce qu'ils font ce qu’ils font et qu'ils sont punis (…) L'antisémitisme vient donc de la dette, de la non-annulation de la dette et de l'usure".

L’invité a ajouté que c'était la raison pour laquelle les Juifs avaient été "expulsés de 47 pays et cités-Etats au cours des mille dernières années."

L'animateur de l'émission a qualifié ces propos antisémites d'"intéressants", avant d’affirmer que "l'argent est utilisé comme arme" par les États-Unis.

Un autre invité a déclaré : "Il est intéressant de noter que l'antisémitisme a été créé par Theodor Herzl à la fin du 19e siècle afin d'effrayer et de créer les circonstances qui encourageraient les Juifs à émigrer en Israël. Donc l'antisémitisme est en fait une création juive."

L'Ofcom a indiqué avoir enquêté sur l'émission au motif de trois violations du règlement : discours de haine, contenu désobligeant envers une religion et violation des normes acceptables.

La chaîne Ahlebait a indiqué que l'objectif de la chaîne était de "faciliter la compréhension entre la pensée islamique contemporaine et le monde", et a présenté ses excuses pour le contenu antisémite, soulignant qu'il était "hautement regrettable et n'aurait jamais dû être diffusé."