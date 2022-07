La Bosnie-Herzégovine va adopter la définition de l'antisémitisme de l'IHRA

"Ce n'est un secret pour personne que j'ai une grande estime pour l'État d'Israël"

Le pays balkanique de Bosnie-Herzégovine va adopter la définition de travail de l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah (IHRA) sur l'antisémitisme.

L'annonce a été faite sur Twitter par Milorad Dodik, le représentant serbe au sein du cabinet présidentiel de trois membres de la Bosnie-Herzégovine.

"Ce n'est pas un secret que j'ai une grande estime pour l'État d'Israël, et j'aime tout simplement le peuple juif - principalement en raison du sentiment de partenariat historique que mon peuple a vécu avec les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale", a déclaré M. Dodik lors d'un voyage en Israël en juin.

Tonka Krešić Gagro, chef de cabinet du président de la présidence, a affirmé qu'elle était "heureuse" lors du déplacement.

"Pour moi, en tant que citoyenne de Bosnie-Herzégovine avec un héritage juif dans ma famille, c'est un pas en avant pour notre peuple", a-t-elle affirmé. "C'est une façon de montrer un profond respect pour les millions de personnes qui ont été assassinées pendant la Shoah et pour celles qui ont survécu, et de préserver leur héritage et de se souvenir de l'histoire."

De nombreux pays ont déjà adopté cette définition depuis 2016, selon le Mouvement de lutte contre l'antisémitisme et le Centre d'étude du judaïsme européen contemporain de l'Université de Tel-Aviv.

"Combattre la haine nécessite de tracer une ligne ferme. Merci à la présidence de la Bosnie-Herzégovine pour avoir fait en sorte que le pays rejoigne la liste de ceux qui ont adopté la définition de l'antisémitisme de l'IHRA", a salué le Congrès juif mondial dans un tweet.