Allemagne: mise en ligne d'une version annotée de "Mein Kampf" consultable gratuitement

L'institut de recherche allemand ayant publié une version annotée de Mein Kampf en 2016 qui s'est vendue à des dizaines de milliers d'exemplaires, vient de mettre l'ouvrage en ligne, consultable gratuitement.

Dans un communiqué jeudi, le directeur de l'Institut d'histoire contemporaine (IfZ) basé à Munich, Andreas Wirsching, a déclaré vouloir combattre le feu par le feu. Etant donné qu'Internet fourmille de versions du texte "provenant de sources très douteuses", a-t-il dit, la version annotée "sérieuse et scientifiquement solide" de son institut serait en mesure de "fournir une éducation politico-historique dans le meilleur sens du terme".

L'intention est de faciliter "la recherche scientifique sur l'histoire d'Hitler, du mouvement nationaliste allemand et du national-socialisme", a affirmé Andreas Wirsching. L'édition mise en ligne comprend des explications de chaque chapitre et des termes historiques, permettant de replacer le pamphlet dans son contexte historique.

Hitler a écrit Mein Kampf, une diatribe contre les juifs et les communistes, alors qu'il était en prison en 1923 après sa tentative de coup d'État à Munich. Après son arrivée au pouvoir en 1933, de nombreuses éditions sont sorties, dont une offerte gratuitement aux couples de jeunes mariés, et une autre pour marquer le 50e anniversaire d'Hitler en 1939.

Après la Seconde Guerre mondiale, le ministère bavarois des Finances a hérité des droits d'auteur et a interdit la publication de l'ouvrage en Allemagne, dans le but de limiter la propagation de l'idéologie hitlérienne. Il a toutefois été publié ailleurs, jusqu'à devenir l'un des livres les plus vendus au monde. Les néo-nazis contemporains et d'autres citent encore Mein Kampf comme source d'inspiration.

La version de l'Institut de recherche allemand est devenue l'un des livres les plus vendus en Allemagne l'année de sa sortie. Amazon a pour sa part supprimé toutes les versions de l'ouvrage de son site en 2020.

Les dirigeants juifs d'Allemagne et d'ailleurs étaient divisés sur le projet de l'Institut, et sur la question de savoir s'il devait être enseigné dans les écoles ou "laissé dans le cabinet empoisonné de l'histoire", comme l'a soutenu le président du Congrès juif mondial, Ronald Lauder. Le Conseil central des Juifs d'Allemagne affirmait que cela permettrait de "démystifier" le texte, tandis que l'ancienne chef du Conseil central et survivante de la Shoah, Charlotte Knobloch, a assuré qu'il "ne devait pas avoir accès aux salles de classe".