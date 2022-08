La Roumanie va verser une compensation aux survivants de la Shoah en Israël

"Aujourd'hui, nous corrigeons des décennies d'injustice"

Israël a annoncé lundi un accord avec la Roumanie en vertu duquel les survivants de la Shoah pourront bénéficier d'une pension compensatoire versée par le service de sécurité sociale de Bucarest.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Roumanie était dirigée par le maréchal Ion Antonescu, qui a collaboré au génocide des Juifs d'Europe par l'Allemagne nazie.

Selon un rapport publié par le gouvernement roumain en 2004, entre 280.000 et 380.000 Juifs ont été assassinés pendant la Shoah en Roumanie, sans compter ceux dans les territoires roumains temporairement sous contrôle hongrois.

L'accord, dévoilé par la ministre israélienne de l'Egalité sociale Meirav Cohen et le Premier ministre intérimaire Yaïr Lapid, vise à mettre en place un système permettant aux Israéliens qui ont fui la Roumanie de déposer des demandes d'indemnisation.

"Il ne nous reste plus beaucoup d'années pour servir les survivants de la Shoah, et c'est pourquoi nous agissons par sens de la mission et de l'urgence pour faire tout ce que nous pouvons afin d'améliorer leur situation économique, d'améliorer les services qui leur sont fournis et de leur permettre de vieillir dans la dignité", a déclaré Mme Cohen.

"Récemment, nous avons conclu des accords avec plusieurs pays pour un montant de centaines de millions de shekels qui seront transférés sur les comptes bancaires des survivants. De plus, nous avons alloué 300 millions de shekels dans le budget de l'État, afin d'augmenter les allocations pour les survivants de la Shoah les plus pauvres", a-t-elle ajouté.

"En tant que fils d'un survivant de la Shoah, je suis ravi de la signature de cet accord important. L'État d'Israël doit tout faire pour que les survivants de la Shoah puissent vivre ici dans le pays avec la dignité qu'ils méritent", a affirmé l'actuel Premier ministre d'Israël.

"Aujourd'hui, nous corrigeons des décennies d'injustice. Il est de notre devoir fondamental en tant que société, de veiller à ce que les survivants vivent le reste de leur vie de la meilleure façon possible", a-t-il conclu.