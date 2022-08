Gaza: l'UE exprime sa "vive inquiétude" et appelle à un "maximum de retenue"

L'UE appelle toutes les parties à un "maximum de retenue"

L'Union européenne suit avec une "vive inquiétude" les violences dans la bande de Gaza et appelle toutes les parties à un "maximum de retenue" afin d'éviter une nouvelle escalade, a déclaré samedi le porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

"Israël a le droit de protéger sa population civile, mais tout doit être fait pour empêcher un conflit plus large, qui affecterait avant tout les populations civiles des deux côtés et entraînerait de nouvelles victimes et davantage de souffrances", a insisté Peter Stano dan un communiqué.

Il a souligné que les violences avaient déjà fait "un certain nombre de morts, dont des civils et une fillette palestinienne de cinq ans, et plus de 80 blessés".

"Ces derniers événements soulignent une fois de plus la nécessité de restaurer un horizon politique et d'assurer une situation durable à Gaza", a-t-il affirmé.

L'armée israélienne a déclaré samedi se préparer à mener des raids durant "une semaine" dans la bande de Gaza, où elle multiplie les frappes contre l'organisation terroriste Jihad islamique.