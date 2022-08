L'ambassade de Russie en Egypte dénonce "le mépris de Yaïr Lapid pour la vie des Palestiniens"

L'ambassade a accusé le Premier ministre israélien "d'hypocrisie"

L'ambassade de Russie en Egypte a accusé mercredi le Premier ministre Yaïr Lapid d'hypocrisie pour avoir attaqué Gaza tout en condamnant les actions militaires russes en Ukraine.

"Comparez les mensonges de Yaïr Lapid sur l'Ukraine en avril, et ses tentatives de rejeter le blâme et la responsabilité sur la Russie pour la mort de personnes à Boutcha brutalement assassinées par les nazis, avec ses appels en août aux bombardements et aux frappes sur la terre palestinienne dans la bande de #Gaza. N'y a-t-il pas deux poids deux mesures, et un mépris total pour la vie des Palestiniens ?", a tweeté l'ambassade.

La représentation russe a ensuite retweeté un message de Yaïr Lapid datant d'avril alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, dans lequel il écrivait : "Il est impossible de rester indifférent face aux images horribles de la ville de Boutcha près de Kiev, après le départ de l'armée russe. Faire du mal intentionnellement à une population civile est un crime de guerre et je le condamne fermement."

Il réagissait alors aux informations selon lesquelles l'armée russe avait délibérément tué plus de 1 300 civils lors de son invasion de la ville ukrainienne de Boutcha, ce que la Russie a toujours nié.

Lors de l'opération Aurore lancée par Israël contre le Jihad islamique dans la bande de Gaza, Moscou a exprimé "sa vive" inquiétude pour la population civile palestinienne et a appelé à une "retenue maximale".