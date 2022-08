La Moldavie va créer des mémoriaux pour les victimes des pogroms de Kichinev

L'émeute antijuive de 1903 avait suscité une condamnation mondiale et inspiré les premiers sionistes

La Moldavie va créer des centres commémoratifs numériques pour les victimes des pogroms de Kichinev, a annoncé lundi la Conférence des rabbins européens.

L'émeute antijuive de 1903 qui s'est déroulée dans ce qui est devenu la capitale Chișinău avait suscité une condamnation mondiale et inspiré les premiers sionistes. Un deuxième massacre y a eu lieu en 1905.

La création des centres mémoriaux numériques a été décidée lors d'une réunion entre le ministre moldave de la Culture, Sergiu Prodan, et le président de la Conférence des rabbins européens, le rabbin Pinchas Goldschmidt.

Les deux hommes ont également discuté de la poursuite de l'intégration des 35.000 réfugiés juifs d'Ukraine.

La Conférence des rabbins européens a créé un fonds international pour aider les réfugiés fuyant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Je remercie le gouvernement moldave d'avoir choisi de commémorer ceux qui ont péri lors des pogroms de Kichinev et de prendre des mesures pour que de tels événements ne se reproduisent plus. C'est l'heure de gloire de la Moldavie qui a choisi le bon côté de l'histoire et a travaillé dur pour protéger les réfugiés venant de la guerre en Ukraine", a déclaré le rabbin Goldschmidt.

Au total, 49 Juifs ont été assassinés pendant les trois jours du pogrom de 1903. Lors du massacre de 1905, 19 Juifs au total ont été tués. De nombreux autres ont été blessés au cours des émeutes, des femmes ont été violées et des maisons détruites.