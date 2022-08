Le chancelier allemand rejette le mot "apartheid" pour décrire les relations entre Israéliens et Palestiniens

Abbas a demandé à Scholz de "reconnaître l'État de Palestine et sa pleine adhésion aux Nations unies"

Le chancelier allemand Olaf Scholz a rejeté le mot "apartheid" pour décrire les relations entre Israël et les Palestiniens après une rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas.

"Naturellement, nous avons une appréciation différente en ce qui concerne la politique israélienne, et je tiens à dire expressément ici, que je n'adhère pas à l'utilisation du mot apartheid, et que je ne pense pas qu'il décrive correctement la situation", a déclaré M. Scholz lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Abbas, mardi à Berlin.

Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, M. Abbas a demandé à Olaf Scholz de "reconnaître l'État de Palestine" et sa pleine adhésion aux Nations unies".

Le dirigeant de l'Autorité palestinienne a également informé le dirigeant allemand de "l'agression israélienne en cours contre le peuple palestinien et ses biens, les lieux saints musulmans et chrétiens, ainsi que de l'accélération sans précédent de la colonisation et de la saisie de terres", selon Wafa.

