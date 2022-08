Italie: un homme contracte le VIH, le Covid-19 et la variole du singe après des rapports non protégés

Le patient avait été traité pour la syphilis en 2019 et souffrait de trouble bipolaire

Un homme a été testé positif au VIH, au Covid-19 et à la variole du singe en Italie après avoir eu des rapports sexuels non protégés lors d'un voyage en Espagne, devenant le premier patient à contracter ces trois virus à la fois rapporte le Journal of Infection.

Le patient de 36 ans a passé cinq jours en Espagne en juin dernier et aurait été testé positif aux virus en juillet.

Neuf jours après son retour de voyage, il a développé de la fièvre, des maux de gorge, de la fatigue, des maux de tête et une inflammation dans la région de l'aine. Peu de temps après, il a été testé positif pour le SARS-CoV-2 et un jour plus tard, il a développé une éruption cutanée sur son bras gauche. Le lendemain, de petites cloques douloureuses sont apparues sur son torse, ses membres inférieurs et son visage.

Le patient avait été traité pour la syphilis en 2019 et souffrait de trouble bipolaire, selon le rapport. Il avait été vacciné avec deux doses du vaccin Pfizer en 2021, et avait déjà contracté le coronavirus en janvier 2022.

Les médecins ont ajouté que les rapports sexuels pourraient être la forme prédominante de transmission, ce qui signifie qu'un dépistage complet des IST est recommandé après un diagnostic de variole du singe.

Ils soulignent que comme il s'agit du seul cas signalé de co-infection par la variole du singe, le HIV et le Covid-19, aucune prévision concernant l'état de santé du patient ne peut être faite à ce stade.