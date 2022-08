Manifestation pro-palestinienne à Bâle en marge des 125 ans du premier congrès sioniste

La manifestation était organisée par le mouvement international anti-israélien BDS

Des centaines de manifestants propalestiniens se sont rassemblés dimanche devant l'hôtel Messe, à Bâle, en Suisse, où se tient un grand événement marquant le 125e anniversaire du premier congrès sioniste, organisé par l'Organisation sioniste mondiale.

Les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et une bannière avec la mention : "Libérez la Palestine - Non au Congrès sioniste", sur un pont situé juste en face de l'hôtel, protégé par la police suisse.

Plus de 1.000 dirigeants juifs du monde entier, dont le président israélien Isaac Herzog, participent à cet événement de trois jours, afin de célébrer le fameux congrès qui a conduit à la création d'Israël en 1948.

La manifestation était organisée par le mouvement international anti-israélien BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions).

Sur sa page Facebook, la branche suisse du BDS a estimé que "cet événement politique commémoratif, soutenu par le gouvernement de Bâle et sécurisé par une présence policière et militaire massive, affirme la suprématie des organisations de droite sur l'importance et l'histoire du sionisme."

Le groupe anti-israélien a appelé "le gouvernement bâlois à se retirer de toute implication dans les célébrations du sionisme et à mettre fin à toute coopération avec les institutions officielles israéliennes et les représentants de l'État",

"L'histoire de la violence du sionisme est niée lors de la célébration (…) À ce jour, Israël se caractérise par d'innombrables lois et pratiques discriminatoires à l'égard de la population palestinienne. L'expulsion de la population palestinienne de plus en plus de régions du pays se poursuit sans relâche", a martelé le BDS.

Selon le journal suisse Basler Zeitung, les gouvernements locaux et fédéraux suisses ont dépensé près de 5,7 millions d'euros pour assurer la sécurité de l'événement

L'espace aérien au-dessus du site a été fermé et 700 policiers ont été déployés dans la ville.