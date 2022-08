125 ans du Congrès sioniste à Bâle: un Emirati présente une lettre originale de Theodor Herzl issue de sa collection privée

"Je m'engage à raconter l'histoire de la nation juive et du chapitre sioniste au monde arabe"

Une rare lettre manuscrite de Theodor Herzl a été présentée dimanche lors du 125e anniversaire du premier congrès sioniste à Bâle par un citoyen des Émirats arabes unis.

Ahmed Obeid Al Mansouri, ancien membre du Conseil national des Émirats arabes unis, a précisé avoir acheté la missive en 2016 à Vienne afin de l'exposer dans le musée du sionisme qu'il a ouvert à Dubaï.

Dans celle-ci, Herzl rejette la demande d'une personne non identifiée de rejoindre un club social dont il faisait la promotion. L'authenticité de cet écrit a été confirmée après plusieurs tests dont il a fait l'objet.

"Je m'engage à raconter l'histoire de la nation juive et du chapitre sioniste au monde arabe", a déclaré Ahmed Obeid Al Mansouri, historien qualifié, soulignant que les Juifs ont toujours joué un rôle important au Moyen-Orient. "Je ne suis pas sioniste, mais il est important que les jeunes des pays arabes connaissent Herzl et le sionisme, qu'ils apprennent les faits et se fassent leur propre opinion", a-t-il dit.

"Je suis très heureux de prendre part à l'événement à Bâle auquel j'ai été invité, car nous sommes désormais en paix avec Israël", a-t-il affirmé.

"Herzl était un leader très important, pas un homme rempli de rêves, mais plutôt un homme avec une vision", a-t-il poursuivi. "Je le regarde d'un point de vue historique, pas politique. Je ne peux pas m'identifier au sionisme, je n'en fais pas partie, mais il a été le père du sionisme moderne, et c'est un grand honneur pour moi d'exposer sa lettre dans mon musée", a encore dit l'historien.

Ahmed Obeid Al Mansouri a d'abord ouvert son musée privé du sionisme en 2006, qui a ensuite été déplacé par le gouvernement dans un espace plus grand et plus formel. dans un ancien palais royal de Dubaï.

Cinq ans plus tard, et bien avant la signature des accords d'Abraham, le musée a été ouvert au public, exposant un éventail d'objets rares, de documents, de pièces de monnaie et de photos issus de la collection personnelle de l'historien.

À la veille de la Journée du souvenir de la Shoah l'année dernière, une nouvelle section a été inaugurée, dédiée à la Shoah, qui est depuis devenue populaire parmi les étudiants, les touristes et les délégations en visite.

Ahmed Obeid Al Mansouri a également ouvert un centre politique où se tiennent des discussions pour promouvoir la compréhension entre les trois religions monothéistes.

Yaakov Hagoel, président de l'exécutif de l'Organisation sioniste mondiale, a décerné un prix à l'historien dimanche soir. "Votre activité exceptionnelle en faveur de la mémoire de la Shoah est un exemple pour le monde arabe qui permet de changer le discours sur la Shoah et l'importance de l'État d'Israël. Herzl n'aurait pas pu imaginer qu'un dirigeant arabe courageux participerait un jour au Congrès sioniste", a-t-il déclaré.