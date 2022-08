Isaac Herzog demande à la Suisse de s'opposer au programme nucléaire iranien

"Israël ne peut accepter qu'un État membre des Nations Unies appelle à son anéantissement"

Le président Isaac Herzog a rencontré lundi le président de la Confédération suisse Ignazio Cassis lors de sa visite officielle en Suisse.

Lors de cette entrevue, Isaac Herzog a appelé la Suisse et tous les autres gouvernements "à s'opposer au programme nucléaire iranien, en des termes non équivoques". "L'Iran s'est juré de détruire Israël et travaille sans relâche pour déstabiliser notre région et le monde entier", a ajouté le chef d'Etat israélien.

"Israël ne peut pas accepter une situation dans laquelle un État membre des Nations Unies appelle à son anéantissement. C'est le seul cas au monde où un pays appelle à l'anéantissement d'un autre, et la vie continue comme si de rien n'était, parallèlement aux négociations avec l'Iran pour un accord que j'ai déjà fortement critiqué dans le passé", a-t-il dénoncé.

Il a poursuivi en disant qu'Israël s'attendait à ce que la communauté internationale et les nations "qui poussent si fièrement pour la paix internationale", "n'acceptent pas les appels et les efforts pour éradiquer un État membre souverain des Nations Unies".

"Le comportement de l'Iran ne peut être accueilli par le silence. Les activités de l'Iran ne peuvent rester impunies. Et surtout, un tel État ne doit pas être autorisé à posséder des capacités nucléaires", a fermement déclaré Isaac Herzog.

"La Suisse, en tant que membre des Nations Unies et en tant que nouveau membre du Conseil de sécurité, une candidature qu'Israël était heureux d'approuver, et en tant que membre du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, occupe une position stratégique", a souligné le président israélien.

Au cours de son discours, le président israélien a enfin remercié la Suisse d'accueillir le premier congrès sioniste. "Je salue le rôle central de votre pays dans le voyage de retour historique du peuple juif, et je vous remercie d'avoir si gracieusement facilité cette commémoration", a-t-il déclaré.