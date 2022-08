Grande-Bretagne: la découverte de squelettes de Juifs ashkénazes suggère des sévices antisémites

Les squelettes ont été retrouvés allongés dans des positions étranges

La découverte de squelettes humains en Angleterre a fait état de la mort de 17 Juifs ashkénazes, dont six adultes et 11 enfants, selon une nouvelle étude britannique. En 2004, des ouvriers du bâtiment à Norwich ont trouvé des restes de squelettes humains, mais jusqu'à présent, les chercheurs n'avaient pas la capacité technologique de les identifier.

Grâce à des archives archéologiques, des documents historiques et de l'ADN ancien, des chercheurs britanniques ont découvert que ces restes, enterrés sous ce qui est devenu plus tard un centre commercial, auraient été victimes de violence antisémite à la fin du XIIe siècle, une période en Angleterre connue pour son antisémitisme accru.

https://twitter.com/i/web/status/1564651681492746240 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les squelettes, d'hommes et de femmes d'âges différents, ont été retrouvés allongés dans des positions étranges et réunis ensemble. Selon l'étude, ils sont probablement morts de faim, de maladie ou assassinés, a rapporté le Science Daily.

De plus, les squelettes révélaient certains troubles génétiques, généralement observés chez les Juifs ashkénazes contemporains. L'analyse ADN a également montré que la plupart d'entre eux étaient étroitement liés, certains ayant les yeux bleus et les cheveux roux.

https://twitter.com/i/web/status/1564761660967063552 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Il était assez surprenant de constater que ces restes d'abord non identifiés venaient combler un vide historique concernant la formation de certaines communautés juives et les origines de certains troubles génétiques", a déclaré le généticien évolutionniste et co-auteur Mark Thomas de l'University College de Londres à Science Daily.

"Personne n'avait jusqu'à présent analysé l'ADN des Juifs en raison d'interdictions d'exécution de fouilles dans les tombes juives", a-t-il ajouté.