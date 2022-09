Varsovie demande à l'Allemagne des réparations de guerre d'une valeur de 1.300 mds d'euros

"Le processus avant que la Pologne ne reçoive ces réparations serait long et difficile"

Le gouvernement polonais a estimé jeudi le coût financier des pertes de la Seconde Guerre mondiale à mille trois cents milliards d'euros et a déclaré qu'il allait "demander à l'Allemagne de négocier ces réparations".

"C'est une somme importante de 6,2 trillions" de zlotys (1.300 mds EUR), a déclaré lors d'une conférence le vice-premier ministre Jaroslaw Kaczynski, chef du parti Droit et Justice au pouvoir, ajoutant que le processus avant que la Pologne ne reçoive ces réparations serait "long et difficile".

Dans ce total "une partie très sérieuse est la compensation pour la mort de plus de 5,2 millions de citoyens polonais", a-t-il souligné. Selon le rapport, les pertes matérielles sont estimé à 800 milliards de zlotys (170 mds EUR).

Une équipe d'une trentaine d'économistes, historiens et autres experts travaille sur ce rapport depuis 2017, et la question a déjà suscité des tensions bilatérales.

La guerre a été "l'une des plus terribles tragédies de notre histoire", a déclaré le président Andrzej Duda lors de célébrations matinales sur la péninsule de Westerplatte près de Gdansk, l'un des premiers endroits à être attaqué lors de l'invasion nazie.

"Non seulement parce qu'elle nous a pris notre liberté et notre État, mais aussi parce que cette guerre a fait des millions de victimes parmi les citoyens polonais et causé des pertes irréparables pour notre patrie et notre nation", a déclaré le président.

En Allemagne, le responsable du gouvernement pour la coopération germano-polonaise, Dietmar Nietan, a déclaré dans un communiqué que le 1er septembre "restait un jour de culpabilité et de honte pour l'Allemagne, qui rappelle combien il ne faut pas oublier les crimes commis par le pays". Les qualifiant de "chapitre le plus sombre de l'histoire allemande", Andrzej Duda a regretté que ces crimes "continuent d'affecter les relations bilatérales".

L'Allemagne soutient toutefois pour sa part que des compensations ont été versées aux pays du bloc de l'Est dans les années qui ont suivi la guerre et que le pays n'est plus redevable à la Pologne.

Quelque six millions de citoyens polonais, dont trois millions de Juifs, ont été tués pendant la guerre, qui a également eu des répercussions dramatiques sur son industrie, ses infrastructures et sa culture.