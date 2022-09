Russie: des rabbins s'engagent à rester auprès de leurs communautés malgré "la complexité de la situation"

Les rabbins de Russie contestent l'idée que tous les Juifs souhaiteraient quitter le pays

75 grands rabbins de Russie vont participer lundi à une conférence d'urgence à Moscou au cours de laquelle ils réitéreront leur engagement à "ne pas abandonner leurs communautés et à rester auprès d'elles pour leur apporter un soutien spirituel, psychologique et émotionnel, quelle que soit la complexité de la situation".

Les rabbins présents à la conférence, organisée par la Fédération des communautés juives de Russie, une organisation affiliée au mouvement Chabad, représenteront 400 de leurs collègues de tout le pays.

L'un des objectifs de cette conférence est de contrer l'hypothèse qui s'est répandue dans certains milieux, selon laquelle tous les Juifs de Russie souhaitent quitter le pays.

"Il y a beaucoup de peur et d'incertitude pour les Juifs de Russie", a indiqué la fédération dans un communiqué. "Des personnes extérieures à la Russie leur disent que leur seule option est d'abandonner leurs maisons et leurs vies et de fuir à l'étranger. Cette situation a été aggravée par ce qui semble être une tentative du gouvernement russe de fermer l'Agence juive. Pourtant, la grande majorité des Juifs russes ont choisi de rester", insiste la fédération.

Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne en février, de nombreux membres du clergé de Russie ainsi que des imams ont apporté leur soutien inconditionnel à l'invasion. Une minorité a choisi de s'exprimer contre la politique du gouvernement et de quitter le pays. Mais depuis le début de la guerre, les rabbins de Russie ont choisi une troisième approche : rester auprès de leurs congrégations et leurs communautés, tout en appelant à une paix immédiate et à la fin de l'effusion de sang. L'exception est l'ancien grand rabbin de Moscou, Pinchas Goldschmidt, qui a critiqué l'invasion de l'Ukraine et a fui le pays.

"Certaines voix à l'Ouest ont exigé que les rabbins sacrifient la sécurité de la communauté juive en attaquant publiquement le gouvernement", a dénoncé la fédération.

Lors de la conférence, les rabbins s'engageront de nouveau à "continuer à diriger leurs communautés et à ne pas les abandonner en ces temps difficiles", et lanceront également un appel commun à la paix.