Royaume-Uni: Liz Truss élue Première ministre

Liz Truss a été élue lundi par les conservateurs britanniques pour devenir Première ministre et succéder à Boris Johnson, a annoncé lundi le parti majoritaire au Royaume-Uni.

Sans surprise, la ministre des Affaires étrangères de 47 ans s'impose largement (57%) face à son ancien collègue des Finances Rishi Sunak (43%), selon les résultats annoncés par Graham Brady, responsable de l'organisation du scrutin interne déclenché par la démission début juillet de Boris Johnson.

Ralliée au conservatisme et au Brexit sur le tard, Liz Truss a réussi à incarner ces causes avec l'enthousiasme des convertis, pour devenir, inspirée par Margaret Thatcher, la troisième femme à accéder à Downing Street dans l'histoire du Royaume-Uni.

Moins d'impôts, moins d'Etat, plus de libre-échange : à 47 ans, celle qui était depuis un an la cheffe de la diplomatie du Royaume-Uni, s'est imposée avec un message clair et séduisant pour la base du Parti conservateur, ces moins de 200.000 adhérents, surtout des hommes âgés et blancs, chargés de départager les finalistes dans la course à la succession de Boris Johnson.

Pour ses détracteurs, sa campagne a semblé déconnectée de la dramatique crise du coût de la vie qui frappe les Britanniques et son parcours montre un manque de convictions profondes. Mais son discours sans détour et son expérience politique acquise à de multiples postes ministériels lui ont permis de s'imposer face à l'ex-ministre des Finances Rishi Sunak, jugé trop technocrate.

"Dans un parti qui a évolué vers le populisme, elle a su se présenter de manière plus authentique, plus ordinaire", relève Tim Bale, professeur à l'université Queen Mary. "Elle se présente comme quasi extérieure à l'establishment, bien qu'elle soit au gouvernement" depuis 2012.

Les dirigeants israéliens ont félicité Liz Truss soulignant ses liens forts avec l'Etat hébreu. Le Premier ministre Yaïr Lapid l'a félicité sur Twitter, la qualifiant de "grande amie d'Israël".

"Nos nations sont des alliées unies par notre engagement pour la liberté et une vision commune de l'avenir", a-t-il déclaré. "Je suis impatient de poursuivre notre travail ensemble pour porter cette alliance vers de nouveaux sommets."