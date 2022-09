Allemagne: Isaac Herzog appelle à lutter contre l'antisémitisme et contre un Iran nucléaire

"Israël se défendra et luttera par tous les moyens nécessaires contre les menaces qui pèsent sur lui"

Face au Parlement allemand, Isaac Herzog a imploré l'Allemagne de se montrer intraitable concernant le travail de mémoire de la Shoah, et la lutte contre l'antisémitisme.

"En ce qui concerne le passé, nous devons continuer à apprendre et à enseigner la Shoah. L'investiguant sans crainte ni restriction, en regardant la réalité telle qu'elle est. Mener une guerre totale contre la négation de l'Holocauste", a dit Isaac Herzog.

"Quant au présent: nous ne devons pas ignorer les voix qui crachent de la haine, qu'elles soient en ligne, sur les réseaux sociaux, dans la rue ou dans les lieux de pouvoir politique. Nous devons déclarer une guerre totale à l'antisémitisme et au racisme", a-t-il poursuivi.

Isaac Herzog a également remercié les dirigeants allemands pour la reconnaissance de la responsabilité du pays dans la tragédie de Munich, ainsi que pour l'accord de compensations financières aux familles des victimes et l'ouverture des archives relatives au drame.

Pour finir, le président de l'Etat hébreu a mis en garde contre la menace d'un Iran nucléarisé, et s'est une nouvelle fois opposé au renouvellement de l'accord de Vienne.

"La possession d'armes de destruction massive par un État membre de l'ONU qui appelle quotidiennement à l'anéantissement d'un autre État membre de l'ONU est tout simplement inconcevable. La ligne directrice doit être claire : un État qui nie l'Holocauste, un État qui agit par haine et belligérance, un État qui menace le droit à l'existence de l'État d'Israël, n'est pas éligible pour signer des accords qui ne feront que l'encourager et qui lui apporteront une manne financière. Il n'est en aucun cas éligible à des concessions", a martelé le chef d'Etat.

"La communauté internationale doit se tenir du bon côté de l'histoire, fixer des conditions claires, imposer des sanctions féroces et essentielles, créer un tampon imperméable entre l'Iran et les capacités nucléaires – elle doit agir et ne pas reculer", a-t-il insisté.

Pour conclure, Isaac Herzog a réaffirmé qu'aucun accord n'empêcherait Israël de se défendre contre la République islamique : "L'État d'Israël se défendra et luttera par tous les moyens nécessaires contre les menaces qui pèsent sur lui et ses citoyens."