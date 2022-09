A Bergen-Belsen, Isaac Herzog invoque son père qui a aidé à libérer le camp nazi

Il a crié en yiddish : "Juifs ! Il y a encore des Juifs vivants ! Il y a encore des Juifs dans le monde !"

Le président Isaac Herzog conclut une visite d'État en Allemagne par une visite de Bergen-Belsen et invoque son père qui a contribué à la libération du camp de concentration en avril 1945, en tant qu'officier des forces britanniques.

"Lorsque le camp a été libéré, un convoi militaire est arrivé sur le site avec à sa tête un officier, qui s'est tenu debout sur une caisse en bois et a crié en yiddish, devant des centaines de personnes, des centaines de squelettes humains. "Juifs ! Il y a encore des Juifs vivants ! Il y a encore des Juifs dans le monde ! Cet officier juif était mon père, Chaim Herzog, de mémoire bénie, plus tard président d'Israël", a raconté Isaac Herzog.

"Quatre décennies plus tard, mon père est revenu ici en tant que sixième président de l'État juif d'Israël, indépendant, fort et démocratique. Mon père a choisi de commencer sa visite ici, à l'endroit même où je termine la mienne."

"Ici, il s'est adressé aux victimes de la Shoah et a dit : 'Au nom du peuple juif et au nom de l'État d'Israël, je répète notre serment de ne jamais vous oublier et d'être à jamais fidèles à votre legs : l'impératif de la vie.' Ainsi disait mon père, et ainsi le dis-je aujourd'hui en tant que président de l'État d'Israël, l'État du peuple juif. Ici, dans ce lieu terrible, nous nous souvenons de l'impératif qui nous lie tous : l'impératif de la vie, l'impératif de l'éternité d'Israël, et du devoir de travailler pour lui à chaque génération", a souligné le président de l'Etat hébreu.

Le président a affirmé que la tâche la plus importante à l'heure actuelle est de préserver la mémoire de ceux qui sont morts et d'aider les survivants.