Italie: le grand-père d'Eitan Biran entendu par la justice pour l'enlèvement présumé de son petit-fils

Le grand-père d'un enfant de six ans qu'il avait enlevé et emmené en Israël après la mort de ses parents dans un accident de téléphérique en Italie, s'est présenté mercredi à la justice italienne et a été laissé libre après son audition, a rapporté l'agence Ansa.

Le départ de l'enfant pour Israël était intervenu après de longs mois de dispute entre son grand-père maternel Shmulik Peleg, qui vit en Israël, et sa tante paternelle, Aya Biran, qui habite l'Italie.

La querelle était survenue après l'accident qui avait tué en mai 2021 ses parents et son petit frère dans la chute d'un téléphérique ayant fait au total 14 morts en Italie, où ils résidaient.

L'enfant avait été emmené en Israël le 11 septembre par Shmulik Peleg à bord d'un jet privé lors d'un droit de visite à l'issue duquel il était censé ramener le garçon chez sa tante.

L'enfant est finalement retourné en Italie en décembre sur décision de la justice israélienne.

Shmulik Peleg s'est présenté mercredi au tribunal de Pavie (nord) pour être entendu par un juge et répondre d'enlèvement et séquestration notamment.

"Je pensais avoir le droit d'être avec mon petit-fils, et que je ne faisais rien d'illégal. Le petit a toujours été bien avec moi, je ne l'ai jamais caché", a-t-il déclaré au magistrat, selon des propos rapportés par Ansa.

Il a été laissé libre avec interdiction de séjourner dans la région. Selon Ansa, il devrait repartir sans délai pour Israël.

Cet été, un complice présumé du grand-père qui lui avait servi de chauffeur, extradé en Italie, avait également été auditionné mais laissé libre.

En novembre 2021, la Cour suprême israélienne avait confirmé la décision de la justice du pays de renvoyer le petit garçon en Italie, où il est depuis retourné.