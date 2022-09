La reine d'Angleterre Elizabeth II est décédée

La reine a fêté cette année ses 70 ans de règne en grande pompe

La reine Elizabeth II d’Angleterre est décédée ce jeudi à l’âge de 96 ans.

Le pays retenait son souffle depuis déjà plusieurs jours, alors que les médecins de la souveraine se déclaraient préoccupés par son état de santé et qu'elle avait été placée "sous surveillance médicale". Alertés, les membres de la famille royale s’étaient rassemblés au château de Balmoral où la reine passait chaque année la fin de l'été. Sitôt prévenus, le prince Harry, son petit fils, et son épouse Meghan avaient accourus des Etats-Unis où ils résident pour être auprès d’elle.

La reine est décédée "paisiblement" jeudi après-midi, a annoncé le Palais de Buckingham. Les drapeaux ont été mis en berne au dessus du palais et "God Save the Queen" joué sur la BBC.

Alors que la reine était apparue en assez bonne forme lors des festivités marquant le jubilé de son règne, son état de santé s’était tout de même dégradé et ses apparition publiques s’étaient raréfiées au cours des derniers mois. Un an auparavant, elle avait ainsi été hospitalisée durant une nuit sans qu’aucune explication ne soit rendue publique.

Montée sur le trône le 6 février 1952, à l'âge de 25 ans, elle a vu se succéder 15 Premiers ministres , a effectué de nombreuses visites historiques et a supervisé plusieurs changements constitutionnels dans ses royaumes.

Elizabeth II était à sa mort cheffe d'État de 15 royaumes, de la Nouvelle-Zélande aux Bahamas, qu'elle a parcourus au fil de son règne, toujours vêtue de tenues assorties, souvent de couleurs vives.

Elle a également vécu des moments difficiles sur le plan familial, notamment avec les séparations et le divorce de trois de ses enfants ainsi qu'un incendie majeur au château de Windsor qui a détruit plus de 100 chambres en 1992 (année qu'elle avait qualifiée d'"annus horribilis"), la mort de sa belle-fille, Diana Spencer, en 1997, les décès presque simultanés de sa sœur et de sa mère en 2002, ainsi que le décès de son époux en 2021 après plus de 73 ans de mariage.

Par ailleurs, la reine a parfois dû faire face à de virulentes critiques de la presse à l'encontre de la famille royale touchée par divers scandales. Malgré tout cela, le soutien à la monarchie et sa popularité personnelle étaient restés élevés au sein de la population britannique.

Depuis le 9 septembre 2015, elle était le souverain britannique ayant régné le plus longtemps, dépassant la durée de règne de son arrière-arrière-grand-mère la reine Victoria (63 ans, 7 mois et 2 jours).

C'est son fils, le prince Charles, 73 ans, qui va lui succéder sur le trône.

La mort de la souveraine ouvre une période de deuil national, jusqu'à ses funérailles dans une dizaine de jours.

Les télévisions et radios ont interrompu leurs programmes pour annoncer le décès de la souveraine, veuve depuis le décès en avril 2021 de son époux Philip.

Les drapeaux ont été mis en berne et les cloches des églises ont retenti pour marquer la disparition de celle qui, très croyante, était aussi la cheffe de l'Église anglicane.