Disparition d'Elizabeth II : une vie en photos

Elizabeth II a fêté cette année ses 70 ans de règne

La reine la plus célèbre du monde, Elizabeth II, est décédée ce jeudi, marquant la fin d'un règne mémorable de 70 ans sur le trône britannique.

Voici une rétrospective photos revenant sur les moments forts de sa vie, depuis sa jeunesse en tant que princesse jusqu'aux célébrations du jubilé de platine de son règne cette année.

CENTRAL PRESS / AFP La reine Elizabeth, sa fille la princesse Elizabeth (future reine Elizabeth II), la reine Mary, la princesse Margaret et le roi George posent sur le balcon du palais de Buckingham, à Londres, en Angleterre, le 12 mai 1937

Née en 1926, Elizabeth a accédé au trône à la faveur de l'abdication de son oncle, le roi Édouard VIII, désireux d'épouser Wallis Simpson, une roturière américaine divorcée. Après la mort de son père, le roi George VI, Elizabeth, âgée de 25 ans, est devenue reine.

AP Photo La princesse Elizabeth dans son salon privé au palais de Buckingham, à Londres, en Angleterre, le 10 décembre 1946

AFP La reine Elizabeth II et le prince Philip, duc d'Édimbourg, le jour de leurs noces, le 20 novembre 1947, à Londres, en Angleterre

AP Photo/pool La reine Elizabeth II, portant l'orbe et le sceptre, entre dans le palais de Buckingham après la cérémonie de couronnement à l'abbaye de Westminster à Londres, en Angleterre, le 2 juin 1953

La cérémonie de couronnement d'Elizabeth a été la première à être diffusée en direct à la télévision. Quelque 27 millions de personnes au Royaume-Uni ont regardé la cérémonie et 11 millions d'autres l'ont suivie à la radio.

AP Photo Le président Heinrich Lubke de l'Allemagne de l'Ouest avec la reine Elizabeth II, premier monarque britannique à visiter l'Allemagne après 52 ans, à la Villa Hammerschmidt, en Allemagne de l'Ouest, le 18 mai 1965

AP Photo La reine Elizabeth II et le prince Philip lors des célébrations du jubilé d'argent à Londres, en Angleterre, le 7 juin 1977

La reine Elizabeth II et le prince Philip marquent les 25 ans de règne de la reine.

Pool Photo via AP, File Le prince britannique Charles (C-R) et Lady Diana Spencer, la nouvelle princesse de Galles, s'embrassent après leur mariage sur le balcon du palais de Buckingham à Londres, en Angleterre, le 29 juillet 1981, aux côtés de la reine Elizabeth II.

AP Photo/Bregg Visite de la reine à Xian, en Chine, le 16 octobre 1986

Après que la Première ministre britannique Margaret Thatcher a accepté de rendre la souveraineté sur Hong Kong à la Chine, la reine Elizabeth II est devenue le premier monarque britannique à visiter l'Empire du milieu.

AP Photo/Michel Lipchitz Le couple royal accueilli à l'Elysée par François et Danielle Mitterrand, le 9 juin 1992.

1992 a été une année particulièrement sombre pour la famille royale britannique : le prince Charles et la princesse Diana se sont séparés, tout comme le prince Andrew et Sarah Ferguson. Un gigantesque incendie a ravagé de grandes parties du château de Windsor.

Dans un discours prononcé à l'occasion du 40e anniversaire de son règne, la reine Elizabeth II a déclaré que 1992 "avait été une" Annus Horribilis "

Pool Photo via AP, File La reine Elizabeth II et le prince Philip contemplent les hommages floraux à Diana, princesse de Galles, au palais de Buckingham à Londres, en Angleterre, le 5 septembre 1997

En 1997, la princesse Diana meurt dans un accident de voiture à Paris. La nation est sous le choc.

Après avoir initialement refusé de s'adresser au pays en deuil, Elizabeth va à la rencontre des foules en deuil et prononce un discours devant la nation dévastée par la perte de la "princesse du peuple".

AP Photo/Tony Maxwell, pool La reine Elizabeth II de Grande-Bretagne rencontre les étudiants et le personnel du Trinity College de Dublin, en Irlande, le 17 mai 2011

Largement célébrée comme marquant début d'une nouvelle amitié, la visite d'Elizabeth en République d'Irlande était la première d'un monarque britannique depuis un siècle. et de la première d'un monarque britannique en 100 ans. Au cours du voyage, elle a exprimé ses "sincères pensées et sa profonde sympathie" pour les victimes du conflit anglo-irlandais.

AP Photo/Matt Dunham, File La reine Elizabeth II (L) de Grande-Bretagne, Meghan Markle, la duchesse de Sussex et le prince Harry regardent un défilé aérien d'avions de la Royal Air Force passer au-dessus du palais de Buckingham à Londres, en Angleterre, le 10 juin 2018

Aucun autre événement du règne d'Elizabeth n'a plus symbolisé la modernisation de la monarchie que le mariage du prince Harry avec Meghan Markle.

Si la reine a rapidement donné son approbation au mariage de son petit-fils avec l'actrice américaine, la relation entre le couple et la famille royale s'est considérablement tendue après leur mariage, jusqu'à l'abandon par les époux de leurs obligations royales et leur départ pour les Etats-Unis.

Jonathan Brady / POOL / AFP La reine Elizabeth II prend place pour les funérailles du prince britannique Philip, duc d'Édimbourg, à l'intérieur de la chapelle St George du château de Windsor à Windsor, à l'ouest de Londres, le 17 avril 2021

Le prince Philip est décédé le 9 avril à l'âge de 99 ans, après 73 ans de mariage avec la reine.

La plus longue histoire d'amour de la monarchie britannique a commencé juste avant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le prince Philip de Grèce, âgé de 18 ans, a rencontré sa cousine au troisième degré, la princesse Elizabeth, au Britannia Royal Naval College de Dartmouth.

Les photos de la reine lors des funérailles de Philip assise seule – en raison des restrictions dues au Covid – ont frappé les esprits. Elles symbolisaient non seulement sa solitude et de son chagrin, mais aussi son engagement à servir le public britannique et à montrer l'exemple.

AP Photo/Frank Augstein, Pool La reine Elizabeth II salue la foule lors des festivités du jubilé de platine au palais de Buckingham à Londres, en Angleterre, le 5 juin 2022

En février 2022, la Grande-Bretagne a entamé une série de célébrations marquant les 70 ans de la reine Elizabeth II sur le trône. Malgré son âge et son infection récente au Covid, la reine a assisté à chaque événement souriante, et vêtue de ses tenues aux couleurs vives si caractéristiques.

Jane Barlow/Pool Photo via AP, File La reine Elizabeth II dans le salon du château de Balmoral, en Ecosse, le 6 septembre 2022

La reine Elizabeth II dans le salon du château de Balmoral en Écosse, alors qu'elle s'apprête à rencontrer la nouvelle Première ministre Liz Truss, pour la charger officiellement de la tâche de former un nouveau gouvernement. La toute dernière obligation officielle que la reine a remplie.