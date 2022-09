Analyse/Charles III et la couronne anglaise: une histoire mouvementée

L'ascension de Charles III rappela à beaucoup de monde ses illustres prédécesseurs

En annonçant le décès de la reine Elizabeth II jeudi, un communiqué du palais de Buckingham a précisé que le prince Charles accéderait au trône, devenant le roi Charles III.

La continuité ininterrompue de la gouvernance royale est un principe cher à la monarchie britannique, d'autant plus que les citoyens ont encore en tête la fois où il a été violé.

Nous aimons tous nous amuser sur les réseaux sociaux, et les plaisantins de Twitter ont, comme on pouvait s'y attendre, saisi l'occasion d'exploiter avec des mèmes les épreuves et les tribulations des deux homonymes et prédécesseurs de Charles, tous deux sacrés rois au 17e siècle.

Les guerres civiles anglaises sont généralement considérées comme la plus grande crise de l'histoire des îles britanniques ; pourtant, peu d'historiens contesteraient l'importance fondamentale de cette série d'événements dramatiques dans le façonnement du monde moderne tel que nous le connaissons.

De même, les historiens affirment qu'un souverain bien plus compétent et impitoyable que Charles Ier (1600-1649) aurait eu du mal à relever les nombreux défis que l'histoire lui a lancés.

Le principal défi était la montée en puissance d'une nouvelle classe de marchands et d'hommes d'affaires, qui ont lancé un assaut féroce contre la prérogative royale par l'intermédiaire de leurs représentants au Parlement. Ils estimaient que les prélèvements fiscaux du roi, ainsi que les systèmes archaïques de privilèges et de propriété foncière, exerçaient une mainmise sur leurs ambitions commerciales et donc sur le potentiel économique de l'Angleterre.

Un conflit religieux étroitement lié à cette situation oppose les sectes protestantes, dédaigneuses des cérémonies liturgiques, à l'Église anglicane d'Angleterre, qui se situe à mi-chemin entre le faste du catholicisme romain et les principes iconoclastes de la Réforme luthérienne. Le mariage politiquement prudent de Charles avec la princesse française Henrietta Maria en 1625 n'a guère contribué à apaiser les craintes de la minorité puritaine, de plus en plus puissante, concernant les "complots et les hérésies papistes", tout comme sa décision de dissoudre le Parlement quatre ans plus tard.

Lorsque Charles convoque finalement un nouveau parlement en 1940, la possibilité d'un règlement pacifique est en train de s'éloigner et deux ans plus tard, la première des deux guerres civiles (1642-1646) entre ses armées ("Cavaliers") et les partisans du Parlement ("Roundheads") éclate.

Au cours de ce conflit extraordinairement sanglant et éprouvant, le Parlement remporte la victoire, en grande partie grâce à la perspicacité stratégique d'Oliver Cromwell, un fermier rural devenu humble député et chef militaire.

À la fin d'un deuxième cycle de carnage fratricide en 1949, le sort de Charles est scellé et, après un bref procès pour haute trahison, il est décapité sur une place de Londres.

L'exécution d'un monarque dans une société où très peu de gens pouvaient tolérer une remise en cause du droit divin des rois fut une rupture d'une ampleur cosmique. Le monde a basculé.

Après plusieurs années de combats qui virent Cromwell réprimer brutalement la résistance en Irlande et en Écosse, l'Angleterre entra dans la période connue sous le nom de Commonwealth ; elle devint une république de facto dirigée par le "Lord-protecteur" Cromwell, de plus en plus dictatorial, qui finit par destituer le parlement et le réassembler sous une forme réduite.

Malgré son incontestable génie de politicien, Cromwell ne put éviter le piège de devenir un peu trop semblable à ce qu'il avait combattu: si les puritains eurent la vie dure sous Charles Ier, le zèle puritain de Cromwell le conduisit jusqu'à interdire Noël.

Bien qu'il ait rejeté les demandes insistantes pour reprendre la couronne, il a commis l'ultime gaffe royale en ne parvenant pas à trouver un successeur digne de ce nom. Son fils aîné est si manifestement inapte à la tâche de gouverner que le Parlement abandonne et convoque Charles II (1630 - 1685) - un catholique présumé - depuis son exil français, rétablissant ainsi la Couronne.

Charles II avait un penchant pour la vengeance et il montra rapidement qu'il n'avait pas l'intention de rompre le cycle de la violence en exécutant tous ceux qui avaient signé l'arrêt de mort de son père ; dans le cas de Cromwell, il dut se contenter de décapiter le corps décomposé déterré de la tombe.

Si, dans l'ensemble, il s'est avéré être un roi populaire, l'absence familière de désignation d'un héritier légitime (non par manque d'héritiers illégitimes) a vu son frère impopulaire Jacques II monter sur le trône après sa mort.

Jacques fut rapidement déposé lors de la Glorieuse Révolution de 1688, relativement peu sanglante, qui consacra le statu quo entre la monarchie et les représentants de la bourgeoisie au Parlement, selon les lignes qui nous sont familières aujourd'hui.

Et à en juger par sa déclaration selon laquelle il sait qu'avec son accession au trône, il n'aura plus l'occasion de s'exprimer sur des questions controversées, il semble bien que Charles III ait la ferme intention de respecter sa part du marché.