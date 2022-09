L'Europe émet de "sérieux doutes" sur la volonté de l'Iran de revenir à l'accord sur le nucléaire

"L'Iran continue d'intensifier son programme nucléaire bien au-delà de toute justification civile plausible"

Les puissances européennes ont soulevé samedi de "sérieux doutes" sur la sincérité de l'Iran dans la recherche d'un accord nucléaire, avertissant que la position de Téhéran compromettait les perspectives de rétablissement de l'accord de 2015.

Une déclaration jugée "non constructive" par Téhéran. "Il est surprenant et regrettable que, alors que des contacts diplomatiques et des échanges de messages se poursuivent entre les parties en négociation", les trois pays européens publient une déclaration non constructive comme celle-ci", a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Nasser Kanani.

Le mois dernier, les médiateurs européens avaient pourtant semblé progresser dans la restauration de l'accord de 2015, l'Iran ayant largement accepté une proposition de texte final.

Mais l'optimisme s'est estompé lorsque Téhéran a transmis sa réponse à cette proposition, demandant notamment à l'Agence internationale de l'énergie atomique de clore son enquête sur plusieurs sites nucléaires non déclarés afin d'entériner l'accord.

"Cette dernière demande soulève de sérieux doutes quant aux intentions et à l'engagement de l'Iran à faire aboutir l'accord sur le nucléaire", ont ainsi déclaré la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne.

Dans une déclaration commune, les trois pays européens ont déclaré que le paquet final de propositions fait à Téhéran avait poussé les puissances européennes "à la limite de leur flexibilité".

"Malheureusement, l'Iran a choisi de ne pas saisir cette opportunité diplomatique", ont-ils déclaré, estimant qu'"au lieu de cela, l'Iran continue d'intensifier son programme nucléaire bien au-delà de toute justification civile plausible".

De son côté, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a estimé vendredi que la réponse de l'Iran constituait un pas "en arrière".