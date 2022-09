Analyse: Elizabeth II et l'Ecosse

Le voyage de la reine de Balmoral à Édimbourg met en lumière l'avenir partagé incertain des quatre nations

Le corps de la reine Elizabeth II a quitté la résidence écossaise dimanche matin, entamant ainsi la première étape du dernier voyage du monarque le plus ancien du pays.

Le 19 septembre, la reine sera inhumée. Son corps restera dans le Westminster Hall de Londres pendant cinq jours, le temps que le public britannique lui rende un dernier hommage.

De manière significative, il s'agira de la deuxième exposition publique du corps de la reine, la première de deux jours ayant lieu à Édimbourg, la capitale de l'Écosse.

Cet événement - et le voyage d'aujourd'hui depuis la résidence royale de Balmoral, dans le nord de l'Écosse, jusqu'à Aberdeen, puis Dundee et enfin Édimbourg - semble significatif à la lumière du paysage politique britannique actuel.

Des personnes en deuil marqueront le passage du corbillard le long de la route, et de nombreux Écossais viendront avec révérence souhaiter l'adieu à leur monarque - mais la question non résolue de la place de l'Écosse au sein du Royaume-Uni plane sur le cortège.

En effet, si, d'un point de vue logistique, il est tout à fait naturel que le corps de la Reine doive être déplacé de Balmoral à Londres pour ses funérailles nationales, un vol depuis l'aéroport d'Aberdeen aurait été la voie la plus directe. Le cortège royal ne se rendra pas non plus à Cardiff, au Pays de Galles, ni à Belfast, en Irlande du Nord - les autres nations qui, avec l'Écosse et l'Angleterre, forment le Royaume-Uni.

Il s'agit peut-être simplement d'un compromis entre la logistique et la révérence. Après tout, Élizabeth II est morte en Écosse, et il est donc logique d'y organiser des cérémonies publiques avant les événements à Londres, qui est à la fois la capitale de l'Angleterre et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne dans son ensemble.

Des plans visant à déplacer la reine d'Écosse à Londres en cas de décès existent depuis des années, sous le nom d'opération Licorne, ce qui renforce l'idée qu'il est peu probable que des considérations politiques aient influencé les événements.

De même que le fait qu'Elizabeth II - réputée pour sa volonté d'éviter toute intervention politique - ait supervisé les plans d'urgence dans les jours et les semaines qui ont suivi sa mort.

Et pourtant, la question sensible du flirt de l'Écosse avec l'indépendance demeure. Après avoir perdu la femme qui semblait incarner le caractère de la nation, de nombreux Britanniques s'efforcent de retrouver un sentiment d'unité, d'autant plus que les jours agités du Brexit sont encore présents dans les esprits.

Les tabloïds britanniques se sont empressés de diffuser des images des petits-fils de la Reine, William et Harry, réunis dans le chagrin, après n'avoir pas été vus ensemble en public depuis un certain temps.

Une grande partie de l'opinion publique britannique, y compris en Écosse, aspire à un sentiment similaire d'unité pragmatique.

Mais d'autres Écossais ont envie d'une deuxième tentative d'indépendance, et les vagues de changement ressenties dans les quatre nations sont susceptibles d'être considérées par certains défenseurs de cette cause comme un catalyseur potentiel.

L'Écosse a organisé un référendum sur l'indépendance en 2014, qui a rejeté de justesse l'idée d'une séparation d'avec Londres.

Mais l'épineuse question a été ravivée à peine deux ans plus tard lorsque le Royaume-Uni dans son ensemble a voté pour quitter l'Union européenne - le Brexit - malgré une forte majorité d'Écossais opposés à cette idée.

Le gouvernement écossais fait pression sur Londres pour qu'il lui accorde la permission d'organiser un second référendum sur l'indépendance. Ce à quoi le parti actuellement au pouvoir en Grande-Bretagne - le Parti conservateur et unioniste - pour lui donner son nom complet, s'oppose catégoriquement.

Reste à savoir comment la mort d'Elizabeth II et l'ascension au trône de Charles III influenceront cette question nationale d'identité.

Dans un sondage cité récemment par le journal écossais pro-indépendance, le National, seuls 52 % des Écossais interrogés ont indiqué qu'ils pensaient que Charles ferait un bon monarque. En revanche, 75 % ont déclaré qu'ils pensaient que sa mère s'acquittait bien de son rôle.

L'affinité de la famille royale pour l'Écosse est bien connue, et pas seulement en raison de l'intimité que leur offraient leurs vastes domaines dans le nord-est du pays.

Balmoral était, selon la rumeur, la résidence préférée de la reine, et certains Écossais seront fiers de savoir que c'est dans leur abondante verdure qu'Elizabeth II est venue passer ses derniers jours.

Et si l'Écosse choisit l'indépendance à l'avenir, cela n'entraînera pas nécessairement la perte de ce lien entre la famille royale et l'Écosse. Comme le Canada, l'Australie et de nombreuses autres nations du Commonwealth, l'Écosse pourrait choisir de conserver les Windsor comme monarques après une séparation politique du Royaume-Uni.