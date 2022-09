Berlin: Yaïr Lapid et une délégation de rescapés de la Shoah visitent la Villa de Wannsee

"Nous sommes venus ici pour leur dire que nous avons gagné"

Le Premier ministre Yaïr Lapid et une délégation de rescapés de la Shoah ont rencontré ce lundi le Chancelier allemand Olaf Scholz à la Villa de Wannsee. Le Premier ministre et les rescapés Pnina Katzir, Avraham Roth, Shoshana Treister, Yisrael Mila et Zvi Gil et leurs familles ont d'abord salué le Chancelier allemand Scholz et se sont ensuite entretenus à l'endroit où la "solution finale" a été décidée.

Le Premier ministre israélien a affirmé au Chancelier Scholz qu'il avait beaucoup apprécié le courage et le respect dont il a fait preuve en écoutant les témoignages des survivants. Le Premier ministre a souligné qu'il était convaincu que sous la direction du Chancelier, l'Allemagne "combattrait l'antisémitisme avec une tolérance zéro".

"Il y a une heure, je suis entré dans le bureau du Chancelier et j'ai été accueilli par une garde d'honneur de soldats allemands qui ont salué l'État juif. J'ai pensé à la première fois que mon père a vu un soldat allemand. Il avait presque 13 ans. En mars 1944, il était allongé dans le grand lit de la maison de ses parents. À 5 heures du matin, on a frappé à la porte et un soldat allemand est entré et a demandé : "Où est le Dr Lampel ?", qui était mon grand-père. Il s'est levé. Mon arrière-grand-mère, Hermina, qui parlait allemand, s'est approchée du soldat et s'est mise à genoux (elle était déjà une vieille femme) en lui disant 'Toi aussi, tu as une mère'" a raconté le Premier ministre israélien.

"Le soldat a gardé le silence. Mon grand-père est parti s'habiller, a pris son sac, s'est dirigé vers mon père, a soulevé la couverture, et mon père pleurait. Il lui a dit : "Mon fils, je te verrai encore ou peut-être pas. Il ne l'a plus jamais revu. Aujourd'hui, le chancelier allemand, les militaires et le peuple allemand sont venus ici, à la villa de Wannsee, le lieu où la bureaucratie du pire a été élaborée, pour vous honorer et vous demander pardon. Nous sommes venus ici pour leur dire que nous avons gagné", a-t-il poursuivi.

"Mon grand-père Bela est mort dans un camp de concentration, mais mon père a survécu et a élevé une famille, et ils ont fondé un pays. Ce pays est fier d'être ici aujourd'hui", a-t-il conclu.

La délégation a remercié le Premier ministre et le Chancelier Scholz pour cette visite spéciale. Chacun a raconté son histoire et celle de sa famille pendant la Shoah, ainsi que l'histoire de son alyah en Israël. Les rescapés ont souligné l'importance d'inculquer la mémoire de la Shoah aux jeunes générations de Juifs, d'Allemands et du monde entier.