L'entrée à Venise sera payante à compter du 16 janvier 2023

Les personnes qui résident à l'hôtel seront exemptées du paiement de la taxe

A compter du 16 janvier 2023, les personnes qui souhaitent se rendre dans la ville italienne de Venise devront payer un droit d'entrée comparable à une taxe de séjour.

Cette taxe ira de 3 à 10 euros, selon la période de l'année et la fréquentation de la ville. Les touristes devront régler à l'avance cette taxe sur un site internet et des tourniquets seront installés aux points d'entrée pour contrôler l'arrivée des visiteurs.

Pour ceux qui refuseront de payer la taxe, des amendes allant de 50 à 300 euros pourront être infligées. Les personnes qui résident à l'hôtel à Venise, les enfants de moins de six ans, les visiteurs qui participent à des événements culturels et sportifs et les personnes à mobilité réduite, seront exemptés de la taxe.

Cette mesure vise notamment à lutter contre la surpopulation et le surnombre de touristes dans la ville.

25 à 30 millions de touristes visitent Venise chaque année.