Une grève des aiguilleurs du ciel français perturbe le trafic aérien en Europe

Mille vols annulés, quelques passagers bloqués et davantage de retards que d'habitude : le trafic aérien en Europe a été perturbé vendredi par une grève des aiguilleurs du ciel français.

Ce mouvement social a été lancé par le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA, majoritaire) pour réclamer des augmentations de salaires face à l'inflation, mais aussi une accélération des recrutements.

La Direction générale de l'aviation civile française (DGAC) avait demandé aux compagnies de renoncer préventivement à la moitié de leur programme de vols vendredi, soit "environ 1.000 vols annulés" au départ ou à l'arrivée du territoire français.

Un service minimum est assuré dans seize aéroports, ainsi que dans les cinq centres qui contrôlent les aéronefs transitant par l'espace aérien français et volant à plus de 6.000 mètres d'altitude, mais plusieurs aéroports ont fermé, comme Montpellier, La Rochelle et Rennes, selon la DGAC.

Cette grève a des répercussions sur l'ensemble du trafic aérien européen. Selon le gestionnaire Eurocontrol, les retards des vols dépassaient 560.000 minutes cumulées à 12h24 (10h24 GMT), contre 148.000 sur l'ensemble de la journée du vendredi 9 septembre, par comparaison.

Le SNCTA a annoncé le dépôt "d'un deuxième préavis du mercredi 28 septembre au vendredi 30 septembre 2022 inclus".

Les ICNA figurent parmi les fonctionnaires les mieux payés, avec un salaire moyen mensuel net de quelque 5.000 euros, primes comprises, qui peut atteindre 9.000 euros en fin de carrière, selon un rapport du Sénat.

Se conformant aux demandes de la DGAC, Air France a annulé environ 400 de ses 800 vols prévus, soit 55% des court-courriers et moyen-courriers et 10% des long-courriers, des chiffres qui n'ont pas évolué vendredi selon un porte-parole.