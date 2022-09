Rome: 30 restaurants réputés contraints de mettre la clé sous la porte en 7 jours

120 restaurants pourraient fermer d'ici la fin du mois

Le secteur de la restauration à Rome connaît une crise sérieuse ces temps-ci causée par la flambée des prix de l'énergie, des matières premières et des loyers. En effet, au cours des 7 derniers jours, 30 établissements de la capitale italienne ont dû mettre la clé sous la porte.

Le quotidien italien Il Messaggero a notamment décrit une situation désastreuse. Les restaurants touchés par une fermeture prématurée sont de plus très réputés à Rome.

D'ici fin septembre, "120 restaurants romains risquent de fermer complètement", explique Claudio Pica, président de la Capitoline Fiepet Confesercenti.

Pendant ce temps, le prix des menus des restaurants encore ouverts ne cesse d'augmenter: "Si autrefois les produits pour faire une sauce amatricana coûtaient 3 euros, aujourd'hui ils sont à 5,50 euros" note Pica, faisant référence à l'essor de la cuisine romaine classique. "Et en ce qui concerne les clients, dit-il, pour moins de 12 euros, il est difficile de trouver un plat de pâtes dans un restaurant aujourd'hui."

Par ailleurs, le gouvernement italien a annoncé que la température du chauffage cet hiver ne dépassera pas les 19 degrés, ce qui pourrait décourager les touristes de se rendre dans les hôtels du pays.

Une nouvelle campagne de sensibilisation encouragera les gens à passer moins de temps sous la douche - et à utiliser de l'eau plus froide - et à débrancher les appareils électriques lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

En outre, l'industrie des spas et des piscines chauffées est menacée par cette nouvelle directive.