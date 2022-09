Elizabeth II: "Son règne a vraiment été majestueux" (Isaac Herzog)

"Elle était vraiment une leader qui transcende le temps, intergénérationnelle"

Le président israélien Isaac Herzog a signé un livre de condoléances pour la reine Elizabeth II à Lancaster House à Londres, après avoir rendu hommage à la défunte souveraine, exposé à Westminster Hall, la plus ancienne salle du Parlement britannique.

Dans un message vidéo en anglais, Isaac Herzog a présenté ses condoléances au nom d'Israël et du peuple juif. "Elle était vraiment une leader qui transcende le temps, intergénérationnelle, elle a vu où était le monde il y a 70 ans et comment il est aujourd'hui. Son règne a été vraiment majestueux et elle a vraiment personnifié le mot majesté."

Il a également souhaité au roi Charles III bonne chance dans son nouveau rôle : "Je voudrais souhaiter au roi Charles III un long règne de paix, de justice, de stabilité et de dignité... Que Dieu bénisse le roi."

M. Herzog est l'un des nombreux dirigeants mondiaux qui arrivent à Londres avant les funérailles de la reine lundi.

Joe Biden, accompagné de son épouse Jill, a fait le signe de croix devant le cercueil. Il a rendu hommage au sens de la "dignité" et du "service" d'Elizabeth II.

Le président français Emmanuel Macron est arrivé à Westminster Hall avec son épouse Brigitte, main dans la main, tous les deux habillés en noir, avec baskets sombres et lunettes de soleil. "Nous partageons la peine des Britanniques", a dit Emmanuel Macron à des journalistes.

Après une dernière procession, Elizabeth II sera inhumée dans l'intimité lundi dans la chapelle Saint-Georges au château de Windsor, à l'ouest de Londres, auprès de son père le roi George VI et de son époux le prince Philip.