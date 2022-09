Pologne: à Auschwitz, le chef d'état-major de Tsahal fustige les propos négationnistes du président iranien

"Il n'est pas nécessaire d'être historien ou chercheur pour comprendre les horreurs de la Shoah"

En visite sur le site d'Auschwitz-Birkenau ce lundi, le chef d'état-major de Tsahal Aviv Kohavi a répondu au président iranien Ebrahim Raïssi, qui a mis en doute la réalité de la Shoah lors d'une interview à un média américain.

Alors que le dirigeant affirmait que "certains signes" pouvaient attester de l'existence de la Shoah mais que "des études plus approfondies" devaient toutefois être réalisées par les chercheurs pour vérifier les faits relatifs à l'extermination des Juifs par l'Allemagne nazie, le chef de l'armée israélienne a répliqué qu'"il n'était nécessaire d'être historien ou chercheur pour comprendre les horreurs de la Shoah". "Il suffit d'être humain", a-t-il dit.

"Nous venons de faire le tour des chambres à gaz, nous avons vu les crématoires et les blocs qui témoignent du génocide juif", a souligné Aviv Kohavi.

"Ceux qui mentent et nient la vérité douloureuse et sans appel de l'histoire mentent facilement aujourd'hui, et mentiront naturellement à l'avenir. C'est un autre rappel que ces personnes ne doivent pas être autorisées à posséder la moindre capacité de développer des armes de destruction massive ", a ajouté le chef d'état-major, qui se trouve en Pologne pour une visite officielle.

Les propos du président iranien concernant la Shoah, ont suscité d'autres réactions indignées de la part des dirigeants israéliens.

Le Premier ministre Yair Lapid a tweeté des images des horreurs de la Sohah et écrit : "Certains signes".

Le président de Yad Vashem, Danny Dayan, a répondu aux propos d'Ebrahim Raïssi : "Il y a des signes que le président Raïssi est un antisémite ignoble. Ses propos sont infondés, délirants, dangereux et dignes de toutes les condamnations."