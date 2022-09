Deux attaques antisémites signalées à Berlin en une seule journée

Le fils du rabbin agressé a désormais peur de vivre en Allemagne

Les autorités de Berlin enquêtent sur deux attaques contre des usagers juifs d'un train signalées le même jour la semaine dernière, dans un contexte d'augmentation du nombre d'incidents antisémites dans cette ville.

Dans un incident qui a eu lieu le 13 septembre, Ariel Kirzon, le rabbin qui dirige la communauté de Potsdam, une banlieue de Berlin, a dit qu'il parlait hébreu sur un téléphone portable à l'extérieur d'une station de train de banlieue quand un homme l'a poussé et lui a crié des insultes anti-juives, le traitant de "schrecklicher Scheissjude" (putain de juif).

M. Kirzon a déclaré que son fils de 13 ans, qui était avec lui au moment des faits, a désormais peur de vivre en Allemagne et la famille envisage de l'envoyer vivre aux États-Unis. "J'ai voyagé très souvent aux États-Unis, j'ai été dans toutes les grandes villes", a affirmé le rabbin, qui est affilié au mouvement Chabad, au tabloïd BZ. "Rien de tel ne m'est jamais arrivé là-bas".

Plus tard le même jour, un homme de 33 ans a été agressé verbalement et battu dans le train de banlieue S-bahn, a annoncé la police de Berlin. L'agresseur aurait utilisé des insultes anti-juives et a commencé - avec un autre homme - à frapper la victime à la tête et sur le haut du corps. Un autre passager a tenté de protéger la victime, qui est alors descendue du train, tandis que l'agresseur est resté à bord. Les blessures physiques de la victime n'étaient pas assez graves pour justifier un traitement, a ajouté la police.

Les deux affaires font l'objet d'une enquête du Service de sécurité de l'État, et les victimes ont porté plainte. Dans le cas du rabbin Kirzon, les enquêteurs ont indiqué avoir obtenu une vidéo de surveillance de la gare, mais les auteurs de l'agression sont toujours en fuite.

Ces rapports interviennent dans un contexte d'augmentation du nombre d'incidents antisémites à Berlin, selon le centre de recherche et d'information sur l'antisémitisme, une organisation allemande de surveillance, connue sous le nom de RIAS. Le groupe a recensé 1.052 incidents en 2021, dont 22 attaques physiques ; plus de la moitié des rapports concernent l'antisémitisme en ligne.