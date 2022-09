Après avoir empêché des passagers juifs d'embarquer, Lufthansa annonce de nouvelles mesures contre l'antisémitisme

Lufthansa a récemment approuvé la définition de l'antisémitisme de l'IHRA

La compagnie aérienne nationale allemande Lufthansa s'est associée à une importante organisation de défense des juifs américains afin de lutter contre l'antisémitisme mondial, quatre mois après avoir déclenché un scandale lorsque ses agents ont interdit à des dizaines de Juifs de monter à bord d'un avion à Francfort.

Selon les termes du partenariat annoncé la semaine dernière, les membres du personnel de l'American Jewish Committee formeront les employés du groupe Lufthansa à identifier et à répondre à l'antisémitisme. La compagnie aérienne rejoint en cela des dizaines de pays, d'États et d'entreprises qui ont adopté une définition spécifique de l'antisémitisme pour guider leurs propres activités.

Ce partenariat est le dernier engagement de Lufthansa après la polémique suscitée en mai, alors qu'une centaine de passagers juifs orthodoxes voyageant de New York à Budapest s'étaient vu interdire d'embarquer sur un vol de correspondance.

Les membres du personnel de la compagnie aérienne avaient indiqué avoir pris cette décision car certains d'entre eux ne portaient pas de masque et s'étaient rassemblés dans les allées entre les sièges, allant à l'encontre de la réglementation des vols.

Les organismes de surveillance de l'antisémitisme, dont l'AJC, qui possède un bureau à Berlin, avaient toutefois vivement critiqué la compagnie aérienne pour cette punition collective à l'encontre des passagers juifs, dont beaucoup ne semblaient pas avoir adopté ces comportements répréhensibles.

Peu de temps après l'incident, le PDG de Lufthansa, Jens Ritter, avait informé la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines que Lufthansa avait créé un groupe de travail interne pour enquêter sur l'affaire.

L'entreprise, qui s'était auparavant excusée auprès des passagers impliqués , avait qualifié la décision de son personnel d'interdire à tous les passagers juifs d'embarquer - et pas uniquement aux contrevenants - de "complètement inappropriée".

En juillet, Jens Ritter a annoncé que l'entreprise nommerait un poste de direction "pour la prévention de la discrimination et de l'antisémitisme". Lufthansa a depuis approuvé la définition de l'antisémitisme de l'International Holocaust Remembrance Alliance, connue sous le nom d'IHRA, qui a également été adoptée par le Département d'État américain, le Bundestag allemand et plusieurs autres gouvernements comme référent officiel de ce qui constitue l'antisémitisme.

Holly Huffnagle, directrice américaine de la lutte contre l'antisémitisme chez AJC, a déclaré dans un communiqué conjoint qu'elle était reconnaissante de l'engagement de Lufthansa dans la lutte contre les préjugés de toutes sortes sur le lieu de travail. "Alors que l'antisémitisme mondial augmente, le secteur privé a de plus en plus un rôle à jouer", a-t-elle dit.

L'annonce de cette semaine fait suite à des réunions à Washington entre un membre du conseil d'administration de Lufthansa, Christina Foerster, et des personnalités de premier plan dont Deborah Lipstadt, envoyée spéciale américaine pour surveiller et combattre l'antisémitisme, Felix Klein, commissaire allemand à la vie juive et à la lutte contre l'antisémitisme, Emily Haber, ambassadrice d'Allemagne aux États-Unis et Michael Herzog, ambassadeur d'Israël aux États-Unis.