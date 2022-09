Vladimir Poutine dit attendre une "contribution importante" des Juifs russes dans ses voeux pour Rosh Hashana

Des dizaines de milliers de Juifs ont quitté la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février

Le président russe Vladimir Poutine a appelé dimanche les Juifs russes à apporter une "contribution importante" à l'identité multiethnique du pays, dans ses vœux pour la fête de Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, alors que les relations entre le Kremlin et la communauté juive du pays se sont tendues dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine.

Des dizaines de milliers de Juifs ont quitté la Russie depuis le début de l'assaut en février, et des milliers d'autres devraient fuir vers Israël et ailleurs, alors que Moscou prévoit un appel partiel des réservistes pour contribuer à l'effort de guerre.

"Il est très important que, tout en restant fidèles à leurs anciennes traditions spirituelles, les Juifs de Russie contribuent largement à la préservation de la diversité culturelle dans notre pays, au renforcement de la concorde interethnique et des principes de respect mutuel et de tolérance religieuse", a-t-il déclaré.

Près de 200 000 Juifs vivent actuellement en Russie, mais environ trois fois plus peuvent prétendre à la citoyenneté israélienne, car ils ont au moins un grand-parent juif.

Les responsables du gouvernement israélien ont tenu une réunion d'urgence la semaine dernière pour se préparer à un pic d'immigration attendu en provenance de Russie après la décision de Vladimir Poutine de mobiliser 300 000 soldats supplémentaires, qui a déclenché des protestations dans tout le pays.

D'autres dirigeants mondiaux ont livré des messages pour souhaiter de bonnes fêtes aux Juifs du monde entier.

Le président des États-Unis, Joe Biden, a affirmé que cette période de "réflexion, de repentance et de renouveau" pouvait également s'appliquer à l'Amérique dans son ensemble.

"Au cours de l'année à venir, nous devons non seulement nous tourner vers l'intérieur, mais aussi nous tourner les uns vers les autres. Nous devons reconstruire nos communautés par l'empathie et les actes de bonté, en comblant le fossé entre le monde que nous voyons et l'avenir que nous recherchons", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a, lui, fait l'éloge des contributions de la communauté juive à la société et a salué le retour des rassemblements alors que la pandémie de COVID-19 se termine.

"Votre esprit d'unité et de communauté continuera à être une lumière pour l'Australie alors que nous faisons face à une année remplie de nouvelles opportunités et de nouveaux défis", a écrit Albanese.