Les Ukrainiens font preuve d'une résilience supérieure à celle des Israéliens en temps de combat (étude)

"Contrairement aux Ukrainiens, les Israéliens ne ressentent pas de menace existentielle pour leur pays"

Les Ukrainiens ont un niveau de résilience élevé, selon une étude de l'Université de Tel Aviv qui indique que celui-ci serait de 4,35 sur une échelle allant de 1 à 6.

Les auteurs de cette étude, la première du genre, ont également constaté que le peuple ukrainien qui lutte actuellement pour son indépendance, fait preuve d'une résilience nettement supérieure à celle affichée par les citoyens israéliens au plus fort de l'opération Gardiens du mur en mai 2021, qui était évaluée à 3,89.

Les chercheurs attribuent cette différence au fait que les citoyens ukrainiens se battent actuellement pour leur patrie et qu'ils sont prêts à tout pour gagner la guerre, tandis que les séries d'affrontements à Gaza sont devenues une sorte de nuisance récurrente pour les citoyens d'Israël, qui se traduit par un niveau modéré de résilience au niveau national.

Selon ses auteurs, la particularité de l'étude actuelle est qu'elle constitue la première tentative par des chercheurs universitaires d'évaluer les indices d'adaptation positifs et négatifs des citoyens ukrainiens en temps de guerre.

L'étude indique que dans de telles conditions de conflit, une population peut connaître des niveaux élevés de stress et, simultanément, des niveaux élevés de résilience sociétale et d'espoir pour l'avenir. En Ukraine, la population exprime aussi un large soutien à son gouvernement, bien consciente que l'avenir du pays est en jeu.

Environ 1 000 citoyens ukrainiens ont été interrogés pour cette étude mise en parallèle avec l'enquête effectuée auprès de 650 citoyens israéliens lors de l'opération Gardien du mur.

Les résultats de l'étude suggèrent que le danger, aux yeux des citoyens ukrainiens, est perçu comme beaucoup plus tangible (3,7 sur une échelle de un à cinq) que la perception du danger par les Israéliens lors des combats contre le Hamas à Gaza (2,45). La perception de la menace chez les Ukrainiens est également plus importante (3,29) que chez les citoyens israéliens (2,79) sur une échelle de un à cinq.

Malgré les dangers importants et les menaces auxquels ils sont confrontés, "l'indice d'espoir" des Ukrainiens est supérieur (moyenne de 3,95) à celui des Israéliens (moyenne de 3,5).

En ce qui concerne la démographie, les conclusions qui se dégagent de l'étude sont que la population plus jeune entre 26 et 30 ans présente des niveaux plus élevés de stress et de symptômes de stress post-traumatique par rapport aux autres groupes d'âge.

Les auteurs de l'étude expliquent que "la perception d'une menace considérée comme existentielle pour la survie et la souveraineté de l'État et de la société est susceptible, sous certaines conditions, de renforcer la résilience sociétale, et le sentiment d'espoir de la population. C'est le cas même lorsque la population se sent anxieuse et menacée par la situation.

"De plus, il semble que la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine ait effectivement contribué au processus de construction de l'identité ukrainienne, ce qui conduit également à des niveaux accrus de résilience, ainsi qu'à un sentiment d'espoir extrêmement élevé", ont-ils ajouté.

Selon eux, "les Israéliens, contrairement au peuple ukrainien, n'ont pas le sentiment que leur pays est confronté à une menace existentielle directe, et ils se sont dans une certaine mesure adaptés à une "routine d'urgence "en raison des conflits récurrents. Ces données expliqueraient qu'ils présentent des niveaux de résilience inférieurs à ceux des Ukrainiens, mais dans le même temps des niveaux de bien-être moral et psychologique plus élevés.