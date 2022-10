La nouvelle Première ministre britannique Liz Truss se définit comme "très sioniste"

"Le Royaume-Uni et Israël doivent se tenir côte à côte"

La nouvelle Première ministre britannique Liz Truss s'est qualifiée elle-même "de grande sioniste et de grande partisane d'Israël", a rapporté le Jewish News basé au Royaume-Uni.

Les commentaires de Truss ont été faits lors d'une réception des Amis conservateurs d'Israël, au cours de laquelle elle a déclaré qu'elle chercherait à "renforcer les relations entre le Royaume-Uni et Israël".

"Dans ce monde - où nous sommes confrontés aux menaces de régimes autoritaires qui ne croient pas en la liberté et la démocratie - deux démocraties libres, le Royaume-Uni et Israël, doivent se tenir côte à côte et nous serons encore plus proches à l'avenir", a affirmé la Première ministre britannique.

Liz Truss a pris ses fonctions le mardi 6 septembre, au lendemain de son élection à la tête du parti conservateur. L’ancienne ministre des Affaires étrangères arrive au pouvoir dans un contexte économique difficile pour le pays et va devoir relever de nombreux défis.