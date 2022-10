Le cardinal Nichols exhorte Liz Truss à ne pas transférer l’ambassade britannique à Jérusalem

"Une telle décision compromettrait les chances d'une solution à deux États"

Le cardinal Vincent Nichols, archevêque de Westminster, a écrit à la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss pour l'exhorter à ne pas déplacer l'ambassade du pays de Tel-Aviv à Jérusalem.

Vincent Nichols a déclaré jeudi sur Twitter qu'"un tel transfert de l'ambassade du Royaume-Uni serait gravement préjudiciable à toute possibilité de paix durable dans la région et à la réputation internationale du Royaume-Uni."

Les responsables du Parti conservateur ont indiqué à de multiples reprises qu'ils envisageraient de déplacer l'ambassade à Jérusalem, tout récemment lors de la conférence des "Conservative Friends of Israel" à Birmingham, dimanche.

Lors d'une réception organisée par Conservative Friends of Israel dans le cadre de la conférence dimanche, Mme Truss a déclaré qu'elle était "une grande sioniste et une grande partisane d'Israël" et s'est engagée à "renforcer les relations entre le Royaume-Uni et Israël".

Le président du Parti conservateur, Jake Berry, a promis de soutenir Israël "dans sa lutte pour assurer sa sécurité et pour que la capitale, Jérusalem, soit le siège de notre nouvelle ambassade."

Mais le cardinal Nichols a réitéré la conviction de l'Eglise que la ville sainte devrait être internationale.

"Le pape François et les dirigeants des églises de Terre Sainte demandent depuis longtemps que le statu quo international sur Jérusalem soit maintenu, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies. La ville doit être partagée comme un patrimoine commun, sans jamais devenir le monopole exclusif d'une partie", a-t-il écrit.

"Je ne vois aucune raison valable pour laquelle un déménagement doit maintenant être envisagé. Je demande sincèrement au Premier ministre de reconsidérer l'intention qu'elle a exprimée et de concentrer tous les efforts sur la recherche d'une solution à deux États, dans laquelle Jérusalem aurait un statut spécial garanti", a affirmé Nichols.

Lundi, le Premier ministre de l'Autorité palestinienne, Mohammad Shtayyeh, a fait également part de son inquiétude quant à l'éventualité d'un déménagement lors d'une réunion hebdomadaire du cabinet à Ramallah.