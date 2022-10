Grèce : découverte de restes d'une statue d'Hercule datant d'il y a 2 000 ans

La découverte a été faite dans la ville antique de Philippes

Une équipe d'archéologues a découvert pour la 1ère fois les restes d'une ancienne statue d'Hercule sur un site de fouilles dans le nord de la Grèce. Construite il y a environ 2 000 ans, elle représentait le héros mythologique dans sa jeunesse.

La statue a été découverte après que les archéologues ont commencé à creuser à un carrefour dans les vestiges de l'ancienne ville de Philippes. Les experts estiment que la statue faisait probablement partie d'une fontaine ou d'une autre structure décorative construite au milieu d'une place.

Les restes de Philippes sont reconnus aujourd'hui comme l'un des sites de fouilles les plus intrigants de toute la région du nord de la Grèce. La ville a été fondée au 4ème siècle avant JC par les habitants de l'île de Thassos dans la mer Egée, avant d'être conquise par le roi macédonien Philippe II - le père d'Alexandre le Grand -

Selon la mythologie grecque et romaine, Hercule était un demi-dieu et le fils de Zeus - le roi de l'Olympe et le plus ancien de tous les dieux. Il a été décrit comme un homme très fort et courageux, mais aussi tourmenté. Les mythes à son sujet décrivent comment il a tué sa femme et ses enfants après qu'Héra (sa femme) lui ait fait perdre la raison.

En juin dernier, une équipe de plongeurs fouillant l'épave d'un cargo romain dans la partie sud de la mer Égée a trouvé un énorme bloc de marbre à des dizaines de mètres sous la surface de la mer. Plus tard, il s'est avéré qu'il s'agissait de l'"épave d'Anticythère" - qui a coulé avec le navire il y a environ 2 000 ans.