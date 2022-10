Allemagne : la principale mosquée de Cologne va diffuser l'appel du muezzin

"Nous sommes très heureux, l'appel public à la prière est un signe d'appartenance des musulmans"

La mosquée centrale de Cologne, l'une des plus grandes villes d'Allemagne, va diffuser pour la première fois à partir de vendredi l'appel du muezzin à la prière, le volume sonore et la fréquence des annonces étant toutefois réduits.

L'appel du muezzin retentira durant cinq minutes entre 12H00 et 15H00, en fonction de la position du soleil, depuis la mosquée Ditib, située dans le quartier Ehrenfeld de la ville (nord-ouest).

Il s'agit d'un projet-pilote mené avec la ville de Cologne, qui impose notamment aux autorités religieuses d'informer les riverains et de limiter le volume sonore de l'appel, qui ne devrait être audible que dans le périmètre proche de la mosquée.

Henriette Reker, maire de la métropole de plus d'un million d'habitants célèbre pour son imposante cathédrale gothique, voit dans cette initiative "un signe de respect" et "un exemple d'acceptation mutuelle de la religion".

Plusieurs villes allemandes ont déjà donné leur feu vert à ce type d'appels, en particulier dans la région de Rhénanie du nord-Westphalie, la plus peuplée du pays.

"Nous sommes très heureux de ce contrat avec la ville de Cologne. L'appel public à la prière est un signe d'appartenance des musulmans", a salué dans la presse locale Abdurrahman Atasoy, vice-président de l'Union turco-islamique des affaires religieuses (Ditib).

"C'est une étape importante dans la perception des communautés religieuses musulmanes comme faisant partie de la société", a-t-il fait valoir.

Inaugurée en 2018 par le président turc Recep Tayyip Erdogan, la mosquée est, avec ses minarets de 55 mètres de haut et une grande coupole de 36 mètres, une des plus imposantes d'Europe. Située dans le quartier d'Ehrenfeld, non loin de la tour de télévision de Cologne, sa superficie atteint 4.500 m2.

La ville compte environ 100.000 musulmans, soit 10% de sa population.

Le projet a suscité des critiques, en particulier motivées par les liens de Ditib avec Ankara.

Ditib est régulièrement accusée en Allemagne de défendre les intérêts du régime de M. Erdogan car elle gère 900 lieux de culte en Allemagne avec des imams en provenance de Turquie. Ses détracteurs affirment même qu'elle espionne les opposants au président turc.

L'Allemagne compte entre 5,3 et 5,6 millions de musulmans, soit 6,4 à 6,7% de la population.