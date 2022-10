Une responsable des Démocrates suédois suspendue après un message controversé sur Anne Frank

Rebecka Fallenkvist a qualifié l'adolescente juive d'"immorale sur Instagram avant se rétracter

Une responsable des Démocrates suédois a été suspendue par le parti d'extrême droite pour avoir tenu des propos dégradants sur l'adolescente juive Anne Frank, auteur de son journal intime.

Dans un post Instagram qui a maintenant été supprimé, Rebecka Fallenkvist a notamment qualifié Anne Frank d'"immorale", selon les médias suédois.

Anne Frank, qui a écrit un journal intime alors qu'elle se cachait à Amsterdam avant d'être capturée, est morte à l'âge de 15 ans dans le camp de concentration de Bergen-Belsen, en Allemagne nazie, en février 1945.

Le post de Fallenkvist, 26 ans, responsable des programmes télévisés pour les Démocrates suédois, a suscité de vives réactions de la part de groupes juifs et de l'ambassadeur israélien Ziv Nevo Kulman, qui a déclaré dans un tweet : "Je condamne fermement cette insulte méprisable, irrespectueuse de la mémoire d'Anne Frank".

Le directeur des médias des Démocrates suédois, Oskar Cavalli-Bjorkman, a déclaré à l'agence de presse suédoise TT samedi que le parti prendrait au sérieux les propos "insensibles et inappropriés" de Fallenkvist et lancerait une enquête interne sur la question.

Rebecka Fallenkvist a par la suite envoyé un message au journal suédois Dagens Nyheter disant que son post avait été mal interprété.

"Le livre est une description émouvante du bien et du mal humain", a déclaré Mme Fallenkvist.

"La bonne Anne, qui dans les premiers chapitres est comme n'importe quelle autre jeune fille vivant sa vie en paix et trouvant un intérêt pour les garçons (ce que j'ai souligné), est mise en contraste avec le mal du nazisme. Mon histoire évoquait le bien et l'humain en Anne, et ne minimisait pas le mal qu'elle a subi."

Les Démocrates suédois ont été fondés dans les années 1980 par des personnes qui avaient été actives dans des groupes d'extrême droite, notamment des néo-nazis.

Le parti est devenu le deuxième plus grand parti de Suède lors des élections du 11 septembre, sous la direction de Jimmie Akesson.