Grande-Bretagne : la Première ministre Liz Truss annonce sa démission

Le départ de la cheffe du parti conservateur intervient après tout juste six semaines au pouvoir

La Première ministre britannique Liz Truss a annoncé sa démission ce jeudi.

Le départ de la cheffe du parti conservateur après tout juste six semaines au pouvoir intervient au lendemain d'une séance chaotique au Parlement, et d'une nouvelle démission surprise au sein du gouvernement.

"Chaos": le mot était repris sur toutes les unes de la presse britannique jeudi matin, pour résumer la journée cauchemardesque de la veille à Westminster où un vote a tourné à la foire d'empoigne. Pour le tabloïd The Sun, Liz Truss est "brisée". Son "autorité est en lambeaux après une journée extrêmement chaotique", écrit le quotidien, ajoutant que "le gouvernement est en train de s'écrouler devant nous".

"La réalité du pouvoir de Liz Truss était fragile (...) elle est désormais condamnée", assène The Times dans son éditorial.

Affaiblie au sein de sa majorité conservatrice, plus impopulaire que jamais dans l'opinion, la situation de Liz Truss était de plus en plus intenable, après l'abandon en rase campagne de son programme économique et le départ de deux de ses principaux ministres.

Après 12 ans au pouvoir, le parti conservateur apparaît tétanisé, incapable de s'entendre sur un successeur et se refusant d'affronter des élections anticipées le renvoyant dans l'opposition.

"Liz Truss doit partir dès que possible", avait lâché l'ancien ministre conservateur David Frost, qui la soutenait ardemment auparavant, dans une tribune au Daily Telegraph.

Le député Crispin Blunt avait quant à lui estimé jeudi matin sur la BBC qu'il fallait "un changement aujourd'hui pour arrêter cette cacophonie et donner à notre pays la gouvernance dont il a besoin".

Pour les conservateurs, l'enjeu maintenant est de trouver un successeur capable à la fois de rassembler le parti et d'inspirer confiance dans un pays qui, au delà du chaos politique, subit une crise économique et sociale majeure avec une inflation qui a atteint en septembre 10,1%, un sommet en 40 ans.

La sortie du blocage politique actuel en dépend, mais les différentes tendances au sein du parti ne semblent pas encore s'être accordées alors que plusieurs noms circulent, comme ceux de Rishi Sunak, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt --la ministre chargée des relations avec le Parlement-- voire Boris Johnson, le Premier ministre qu'elle a remplacée en septembre.

En attendant, l'opposition travailliste continue de caracoler dans les sondages, et son chef Keir Starmer doit s'exprimer jeudi devant le Congrès des syndicats (TUC), au moment où de nombreux mouvements sociaux agitent le pays face à la crise du coût de la vie.