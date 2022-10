Rishi Sunak favori pour le poste de Premier ministre britannique après le retrait de Boris Johnson

La campagne éclair se termine ce lundi avec seulement deux candidats en lice

Après le retrait de Boris Johnson de la course à la direction du parti conservateur et du poste de Premier ministre, Rishsi Sunak fait figure de favori à la succession de la Première ministre démissionnaire Liz Truss. S’il était élu, il deviendrait le premier Premier ministre de couleur du pays. La campagne éclair se termine ce lundi avec seulement deux candidats en lice : Rishi Sunak et la ministre Penny Mordaunt.

Handout / PRU / AFP Boris Johnson

Les candidats ont jusqu’à lundi 14 heures pour obtenir le soutien d'au moins 100 députés du parti. Boris Johnson avait affirmé avoir le soutien de 102 parlementaires conservateurs, tandis que Rishi Sunak aurait recueilli près de 150 soutiens et Penny Mordaunt seulement 24.

Boris Johnson avait démissionné de son poste de Premier ministre en juillet après la démission de plusieurs hauts fonctionnaires, dont Rishi Sunak, après plusieurs scandales ayant émaillé son mandat. Il a renoncé dimanche, après avoir déclaré qu'il serait candidat à sa succession, à concourir.

"Il y aurait eu de grandes chances que je réussisse à convaincre les membres du Parti et que je fasse mon retour à Downing Street vendredi. J'en suis néanmoins arrivé à la conclusion que ce ne serait tout simplement pas la bonne chose à faire. Vous ne pouvez pas gouverner efficacement si vous n'avez pas un parti uni au Parlement", a déclaré dimanche Boris Johnson dans un communiqué.