Son unique concurrente dans la course, la ministre Penny Mordaunt, n'a pas obtenu le nombre de parrainages.

Rishi Sunak va devenir le prochain Premier ministre britannique: l'ex-ministre des Finances a remporté lundi la course à Downing Street après le renoncement de Boris Johnson et l'échec de son adversaire Penny Mordaunt à se qualifier.

Agé 42 ans, ce petit-fils d'immigrés d'origine indienne au parcours typique de l'élite britannique entre dans l'histoire en devenant le premier non-blanc à diriger le gouvernement du Royaume-Uni.

La victoire de ce député qui a prêté serment au Parlement sur la Bhagavad Gita, texte considéré comme l'un des écrits fondamentaux de l'hindouisme, intervient en pleine fête hindoue de Diwali.

"Je peux confirmer que nous n'avons reçu qu'une candidature valide", a déclaré le responsable de l'organisation du scrutin, Graham Brady, "Rishi Sunak est ainsi élu chef du parti conservateur".

Le parti étant majoritaire à la chambre des Communes, M. Sunak devient ainsi Premier ministre, avec le défi de s'attaquer à une profonde crise sociale et tenter d'unifier une majorité que certains jugent ingérable après 12 ans au pouvoir. Il doit s'exprimer à 14H30 (13H30 GMT).

"Je veux redresser notre économie, unir notre parti et agir pour notre pays", a-t-il déclaré dimanche en annonçant sa candidature sur Twitter lors d'un intense week-end de tractations. Voulant marquer sa différence par rapport à Boris Johnson, il a promis "intégrité, professionnalisme et responsabilité".

Une fois la démission de Liz Truss, poussée au départ après la tempête financière provoquée par ses projets de baisses d'impôts massives, formellement remise au roi Charles III, le souverain chargera Rishi Sunak de former un nouveau gouvernement, dans un calendrier qui doit être précisé d'ici peu.

Il s'agira d'une première pour le nouveau souverain, qui a accédé au trône le 8 septembre avec la mort de sa mère Elizabeth II.

Candidat malheureux cet été contre Liz Truss, Première ministre éphémère qui a annoncé sa démission après seulement 44 jours au pouvoir, Rishi Sunak sera le cinquième Premier ministre depuis le référendum du Brexit de 2016, qui a ouvert un long chapitre de turbulences économiques et politiques inédites au Royaume-Uni.

Faute d'être parvenue à recueillir 100 parrainages,son adversaire, la ministre des Relations avec le Parlement Penny Mordaunt, 49 ans, est éliminée.

Elle a reconnu sa défaite sur Twitter, peu avant l'annonce officielle.

Les 170.000 membres du parti conservateur n'ont ainsi pas à être consultés, un processus qui aurait retardé jusqu'à vendredi l'émergence du vainqueur.

Rishi Sunak, l'ancien Chancelier, gardien de l'orthodoxie budgétaire, a séduit une grande partie de son camp et va arriver au pouvoir dans un Royaume-Uni qui traverse une sévère crise économique et sociale, avec une inflation à plus de 10% et des grèves qui se multiplient.