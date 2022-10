Grande-Bretagne : Rishi Sunak, un Premier ministre deux fois plus riche que le roi Charles

Il doit la grande partie de sa fortune à son épouse

Rishi Sunak, le plus jeune Premier ministre de Grande-Bretagne, nouveau leader du parti conservateur désigné lundi, est aussi un homme riche, immensément riche, dont la fortune équivaut à deux fois celle du roi d'Angleterre Charles III.

Si cet ancien banquier d'affaires chez Goldman Sachs, associé dans des fonds spéculatifs, possède déjà un compte en banque personnel très bien garni, il doit la grande partie de sa fortune à son épouse, héritière d'un géant indien de l'informatique.

Agée de 42 ans, Akshata Murthy détient en effet des parts valant près d'un milliard de dollars dans l'entreprise Infosys co-fondée par son père, Narayana Murthy. Le patrimoine personnel du couple est ainsi évalué à 730 millions de livres sterling (plus de 840 millions d'euros).

L'homme d'affaires indien a raconté avoir accepté le mariage de sa fille avec Rishi Sunak - fils d'un médecin et d'une infirmière immigrés d'Inde - car il avait trouvé son futur gendre "beau, brillant et surtout honnête".

Le couple, qui s'est rencontré en 2000 sur les bancs de l'Université Stanford en Californie et qui a deux filles, possède plusieurs biens immobiliers au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Son lieu de résidence principal est une splendide villa située dans la banlieue de Kensington, dans laquelle le jeune Premier ministre a fait construire une piscine au coût exorbitant qui a fait grincer quelques dents, alors que les ménages du pays se débattent face à l'inflation galopante.

Le Premier ministre Yaïr Lapid a félicité mardi Rishi Sunak, "Israël et le Royaume-Uni sont de proches alliés. Nous partageons non seulement des intérêts mutuels, mais aussi un engagement inébranlable envers les valeurs démocratiques", a écrit Lapid sur Twitter.

"Je suis impatient de travailler ensemble pour façonner un avenir plus fort et plus sûr pour nos deux pays et nos deux peuples."