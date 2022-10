Le grand rabbin de Russie a dénoncé un "antisémitisme vulgaire et superficiel" et un "grand danger'

Un responsable de la sécurité nationale russe a qualifié le mouvement hassidique Chabad-Loubavitch d'Ukraine de "culte suprémaciste", s'attirant les foudres du grand rabbin de Russie, Berel Lazar, qui est lui-même issu de ce mouvement.

Dans un article publié dans l'hebdomadaire gouvernemental Argumenty i Fakty, le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe, Aleksey Pavlov, a appelé à la "désatanisation" de l'Ukraine, affirmant que le pays abrite des centaines de cultes néo-païens.

Pavlov a inclus dans sa liste le mouvement Chabad-Loubavitch, qui a vu le jour au 18e siècle en Russie et qui est aujourd'hui un courant majeur du judaïsme dans tous les pays de l'ex-Union soviétique, en Russie et en Ukraine en particulier.

"Le principe central des Hassidim Loubavitch est la supériorité des partisans de la secte sur toutes les nations et tous les peuples", a écrit Pavlov.

"Je crois qu'avec la poursuite de l'opération militaire spéciale, il devient de plus en plus urgent de procéder à la désatanisation de l'Ukraine", a-t-il affirmé dans son article.

Depuis que Moscou a lancé sa guerre contre l'Ukraine en février, le mouvement Chabad en Russie tente de ne pas froisser le Kremlin. Ses rabbins ont dénoncé la guerre et ont appelé à sa fin, tout en s'abstenant d'accuser Moscou.

En réponse à l'article, le grand rabbin de Russie Berel Lazar, qui était autrefois considéré comme proche de Poutine, a écrit une lettre ouverte aux autorités russes, leur demandant de condamner les propos de Pavlov.

"Vous pouvez qualifier la logique de M. Pavlov de non-sens ou d'antisémitisme vulgaire et superficiel, mais il s'agit d'une nouvelle variété de vieilles calomnies. Et s'ils sont prononcés par un membre du Conseil de sécurité russe, cela représente un grand danger. Par conséquent, nous exigeons une réponse immédiate et sans équivoque de la part des autorités du pays", a écrit M. Lazar.

Le rabbin a rejeté les affirmations de M. Pavlov, selon lesquelles le mouvement Chabad serait une secte et se considérerait comme supérieur aux autres, soulignant le travail interconfessionnel considérable de l'organisation en Russie et à l'étranger.

Cette polémique intervient après les sévères mesures prises par Moscou à l'encontre des activités de l'Agence juive en Russie, la traduisant en justice pour avoir soi-disant conservé illégalement des données sur des citoyens russes.