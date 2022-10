Plus de 400 œuvres musicales interdites par les nazis vont être publiées pour la première fois

Le volume sera composé de 300 chansons, 100 pièces de musique de chambre et 50 partitions d'orchestre

Plus de 400 morceaux de musique interdits par les nazis et qui n'ont jamais été publiés vont voir le jour pour la première fois, sous la houlette d'un éditeur américain de musique classique.

Cette initiative est le fruit d'une coopération entre les éditions G. Schirmer et le centre Exilarte pour la musique interdite de Vienne, a rapporté vendredi le site britannique Jewish News.

Le volume sera composé de 300 chansons, 100 pièces de musique de chambre et 50 partitions d'orchestre. On y trouvera également des compositions vocales et scéniques ainsi que de nombreuses musiques de film.

"Les nazis voulaient un monde dans lequel la musique des compositeurs juifs aurait été interdite et oubliée. Il est donc de notre devoir de contrecarrer ces politiques en sauvant de l'oubli la musique des compositeurs exilés. La coopération entre Exilarte et Schirmer est d'une valeur incroyable pour les générations futures", a déclaré Gerold Gruber, fondateur et président du centre Exilarte.

Exilarte a été fondé avec pour mission de préserver la musique qui avait été interdite par le régime nazi - en grande partie écrite par des compositeurs juifs ciblés par les politiques antisémites du Troisième Reich.

En 2016, il est devenu un centre de recherche et d'archives pleinement accrédité, basé sur le campus historique de l'Université de musique et des arts du spectacle de Vienne.

G. Schirmer apportera un soutien financier continu au centre et sera également l'éditeur de la musique restaurée.

"L'accord entre Exilarte et G. Schirmer permettra de faire en sorte que ces compositeurs réduits au silence pendant la Seconde Guerre mondiale ne soient pas oubliés, que leur héritage soit restauré et que leurs œuvres musicales soient présentées au public pour la première fois dans des concerts et des enregistrements", a déclaré Robert Thompson, président des éditions G. Schirmer.