L'acteur Leslie Phillips, connu pour avoir fait la voix du Choixpeau dans Harry Potter est décédé

L'acteur a subi deux attaques cérébrales à six mois d'intervalle à l'âge de 90 ans

L'acteur britannique Leslie Phillips, connu pour avoir fait la voix du Choixpeau dans les films Harry Potter est décédé à l'âge de 98 ans des suites d'une longue maladie.

"Je viens de perdre un mari merveilleux et le public a perdu un grand homme de spectacle. Il était tout simplement un trésor national. Les gens l'adoraient. Il était acclamé partout où il allait", a déclaré sa femme au journal Sun.

L'agent de Phillips, Jonathan Lloyd, a confirmé que la star est morte paisiblement dans son sommeil lundi.

L'acteur a joué dans plus de 200 films, séries télévisées et radiophoniques au cours de ses huit décennies de carrière.

Il était connu pour ses phrases d'accroche telles que "Ding dong" - une référence au nom de son personnage Jack Bell dans le film Carry on Nurse de 1959 - "I say" et "Well, hello", qu'il prononçait avec une intonation suggestive.

Il est devenu célèbre pour ses apparitions dans la franchise de films Doctor - succédant à Dirk Bogarde dans des films comme Doctor in Love des années 1960 - ainsi que dans une série de comédies qui l'ont associé au comédien écossais Stanley Baxter.

Bien qu'il n'ait joué que dans quatre des 31 films Carry On, l'acteur a déclaré que ses célèbres phrases d'accroche l'ont suivi pendant le reste de sa carrière.

Sa mort - qui survient deux ans après celle de Barbara Windsor - fait de Jim Dale, 86 ans, le dernier habitué des films Carry On encore en vie.

Le présentateur Piers Morgan a déclaré qu'il s'agissait d'une "triste nouvelle", décrivant Phillips comme un "personnage merveilleux et un superbe acteur comique".

