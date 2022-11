France : l’attribution au RN d'un groupe de travail sur l’antisémitisme provoque un tollé

"Jamais le Crif et les institutions juives ne participeront à cette mascarade. Ce serait une ineptie"

Un document émis par l'Assemblée nationale présentant les intitulés des 80 groupes d'études retenus indique que le Rassemblement National s'est vu attribuer le thème de l'antisémitisme. Une décision qui est loin de faire l'unanimité au sein des institutions juives de France.

"Un groupe d'étude sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale présidé par le RN!? Si cela devait arriver, jamais le Crif et les institutions juives ne participeront à cette mascarade. Ce serait une ineptie et une manipulation inacceptables", a affirmé Yonathan Arfi, président du Crif qui a appelé la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet "à tout faire pour empêcher cette perspective, qui ferait perdre toute légitimité à ce groupe d'étude et déshonorerait l'ensemble des participants".

"La lutte contre l'antisémitisme ne doit faire l'objet d'aucune instrumentalisation politique", a-t-il ajouté.

L'Union des étudiants juifs de France a également exprimé son indignation : "Nous sommes indignés de l’obtention par le RN du groupe de travail sur l’antisémitisme à l'Assemblée nationale. Nous refusons de travailler avec eux et que l’antisémitisme soit ainsi utilisé pour dédiaboliser l’extrême droite. Yaël Braun-Pivet, vous devez invalidez cette décision".

Selon Arié Bensehoum, directeur Exécutif France chez Elnet, "l’attribution du groupe de travail sur l’antisémitisme au RN est aussi inacceptable que si elle l’avait été à LFI. Ancienne ou nouvelle, la haine des Juifs se conjugue hélas à tous les temps".

Le groupe d'extrême droite, qui s'attache à afficher une image de respectabilité notamment depuis l'élection spectaculaire de 89 députés aux dernières législatives, participait à une réunion mardi sur ces structures rassemblant des parlementaires sur des thématiques variées pour un travail de veille et de suivi.

"Aucune création, aucune attribution n'est actée avant décision du bureau de l'Assemblée", a réagi mercredi la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet.