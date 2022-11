Le gouvernement roumain publie un décret historique pour protéger l'abattage rituel casher

La communauté juive de Roumanie compte environ 9 000 membres

Le gouvernement roumain a publié un décret historique pour protéger la shehita (abattage casher), lors d'une réunion avec les dirigeants rabbiniques de la Conférence des rabbins européens (CER).

Les rabbins du CER, l'organisation représentant des centaines de communautés juives traditionalistes à travers le continent, ont été invités au Parlement roumain, où ils ont rencontré Marcel Ciolacu, président de la Chambre des députés de Roumanie et Cătălin Predoiu, ministre roumain de la Justice.

Marcel Ciolacu, en collaboration avec le président de la Fédération des communautés juives de Roumanie , Silviu Vexler, a signé une loi pour protéger la pratique de l'abattage casher dans le pays. La Roumanie dispose donc désormais d'une loi spécifique autorisant la shehita, une pratique essentielle pour la vie religieuse juive. Actuellement, l'abattage casher est autorisé dans la plupart des États membres de l'UE par dérogation à la loi.

"Cette nouvelle loi pour protéger la shehita en tant que méthode légale d'abattage des animaux destinés à la consommation. Elle doit être un modèle pour d'autres pays à travers le monde afin de protéger les communautés juives et les droits religieux", a déclaré Silviu Vexler après l'événement.

"Je suis fier de protéger et de soutenir la communauté juive de Roumanie, et je veillerai à ce qu'elle puisse s'épanouir", a déclaré Marcel Ciolacu. "Cette loi lui permettra de continuer à produire et à fournir de la viande casher, et à pratiquer sa foi librement, a-t-il conclu.

"Nous saluons la décision du Parlement roumain d'inscrire l'abattage casher à la loi" , a déclaré le rabbin Pinchas Goldschmidt , président de la Conférence des rabbins européens.. "La Roumanie poursuit sa noble voie de soutien à sa communauté juive. J'espère que d'autres dirigeants à travers l'Europe suivront l'initiative du Parlement roumain."

La Conférence des rabbins européens a décerné le prestigieux prix Rabbi Moshe Rosen au Parlement roumain pour l'adoption de cette loi.

La loi juive relative à la cacherout des aliments interdit d'étourdir les animaux avant de les abattre. Il y a un an, en octobre 2021, le Conseil d'État hellénique, le plus haut tribunal administratif de Grèce, a décidé d'interdire l'abattage casher et halal, à la suite d'une action entreprise par la Fédération panhellénique du bien-être animal et de l'environnement.

Cette organisation avait demandé au tribunal d'annuler une décision ministérielle qui exemptait l'abattage religieux d'une loi grecque exigeant que les animaux tués dans les abattoirs soient préalablement anesthésiés.

D'autres pays européens interdisent l'abattage casher comme le Danemark, la Finlande, la Suède, la Slovénie et certaines parties de la Belgique. Des pays comme la Pologne ont interdit la shehita avant de faire marche arrière.