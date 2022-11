Pays-Bas : extradition autorisée pour un agent de mannequins israélien accusé d'abus sexuels

"Shai a toujours eu l'intention de retourner en Israël et de prouver son innocence", selon ses avocats

Un tribunal néerlandais a décidé mardi que l'agent de mannequins Shai Avital, arrêté à Amsterdam il y a quatre mois après des dizaines de plaintes pour harcèlement sexuel à son encontre en Israël, pouvait être extradé vers l'État juif.

Le bureau du procureur général avait demandé aux autorités néerlandaises de remettre Shai Avital aux autorités israéliennes à la suite de son arrestation en août, après qu'il a été repéré par un policier israélien aux Pays-Bas. L'agent de mannequins a deux semaines pour faire appel de la décision devant un tribunal supérieur néerlandais, ont rapporté les médias israéliens.

Israël a fondé sa demande d'extradition sur deux allégations portées contre Shai Avital d'actes indécents, sur un total de 26 plaintes l'accusant de viol et d'autres délits sexuels. Les avocats du prévenu ont déclaré qu'il continuait de clamer son innocence et ont souligné que la décision de l'extrader ne signifiait pas qu'il était coupable. "Shai a toujours eu l'intention de retourner en Israël et de prouver son innocence", ont déclaré ses avocats, Sassy Gez et Sharon Nahari.

L'arrestation de Shai Avital est intervenue plus d'un an après que la police israélienne a émis un mandat d'arrêt initial, et trois mois après qu'un mandat international d'Interpol a été émis contre lui.

Dans des SMS divulgués par la chaîne 13, Shai Avital semblait se vanter d'avoir des liens avec la police et ne craignait aucune poursuite contre lui. Selon des documents publiés par le média, l'agent aurait versé 120 000 shekels (35 000 euros environ) au mannequin Israela Avtau après l'avoir agressée sexuellement dans son bureau. L'incident aurait ainsi été gardé secret, permettant à Shai Avital de poursuivre sa carrière. Des messages à caractère sexuel prétendument envoyés par l'agent à plusieurs femmes, dont des mineures, ont également été diffusés. D'autres accusations relatives à des viols et des attouchement ont également été faites à son encontre.