L'Allemagne renonce à poursuivre Mahmoud Abbas pour ses propos accusant Israël d'avoir commis "50 Holocaustes"

"Il n'y a pas d'indications suffisantes que les propos de M. Abbas constituent une incitation à la haine"

Le parquet de Berlin a décidé de clore son enquête préliminaire contre Mahmoud Abbas, et de ne pas le poursuivre pénalement pour ses remarques selon lesquelles Israël aurait commis "50 Holocaustes" contre les Palestiniens. Mahmoud Abbas a fait cette déclaration en août lors d'une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Olaf Scholz, alors qu'on lui demandait s'il souhaitait exprimer des excuses pour le meurtre d'athlètes israéliens par le groupe terroriste palestinien Septembre noir aux Jeux olympiques de 1972 à Munich.

Le président de l'AP a répondu en disant : "Si nous voulons revenir sur le passé, allons-y. Israël a commis 50 massacres dans 50 villages palestiniens... 50 Holocaustes", a-t-il poursuivi en prononçant le dernier mot en anglais.

La sortie du rais palestinien a suscité un tollé immédiat en Israël, en Allemagne et aux États-Unis, ce qui a finalement conduit Mahmoud Abbas à publier une déclaration revenant sur ses propos, précisant que l'Holocauste était "le crime le plus odieux de l'histoire moderne". Une plainte à la police avait tout de même été déposée contre lui, et une enquête préliminaire avait été ouverte deux jours après la conférence de presse de Berlin.

Invité à justifier sa décision de clore l'enquête, le parquet a envoyé une lettre de deux pages au quotidien allemand Bild indiquant qu'il n'y avait pas "d'indications suffisantes" que les propos d'Abbas constituaient une incitation à la haine au sens de l'article 130 du code pénal allemand, qui interdit de minimiser la Shoah. Le procureur a fait valoir que le seul objectif d'Abbas était "de mettre en lumière ce qu'il croit être les crimes commis par l'armée israélienne et de souligner leur injustice, tout en tentant de faire une comparaison historique extrêmement inappropriée".

A la suite de la décision du parquet rendue lundi et saluée par le ministre des Affaires étrangères de l'AP, Riad al-Maliki, une autre plainte a été déposée contre le président de l'AP, renvoyant l'affaire au bureau du procureur général du pays pour qu'il statue.